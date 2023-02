Il Museo di Storia Naturale celebra il Darwin Day

Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine celebra il Darwin Day con due iniziative. Si parte giovedì 23 febbraio, alle 18, con la conferenza 'L'evoluzione dell'evoluzione: la teoria di Darwin nella biologia moderna', con Giuseppe Fusco, docente di Biologia Evoluzionistica all’Università di Padova. Iscrizione a questo link.

Sabato 25 febbraio, dalle 15 alle 17, invece, spazio al laboratorio 'La natura in maschera, sul camuffamento e sulle diverse forme di mimetismo nel mondo vivente', perfetto per tutta la famiglia, ma in particolare per bambini dai 5 ai 12 anni. Iscrizione a questo link.

Per ulteriori informazioni, info.mfsn@comune.udine.it o 0432-1273211.