Il Natale è arrivato al Paff! con le visite guidate speciali

Si respira già aria di Natale al Paff! con le visite speciali a ingresso gratuito alla mostra di Tony Wolf – Attenti al lupo. L’attività s’intitola “Crea la tua visita” e permette di andare alla scoperta delle illustrazioni del disegnatore celebre in tutto il mondo attraverso un gioco in cui i bambini diventano i protagonisti nella creazione di un percorso di visita ogni volta diverso. Gli appuntamenti sono programmati per domenica 11 e 18 dicembre dalle 16.30 alle 18 e prevedono una dolce e simpatica conclusione.

L’attività è condotta da Mara Prizzon dello Studio Eupolis rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie.

Proseguono le visite guidate, aperte a tutti, alle esposizioni The Spirit of Will Eisner sabato 10 e domenica 11 dicembre alle 16, e Tony Wolf – Attenti al lupo sabato 10 dicembre alle 15.30. Da non perdere inoltre Nel segno di TEX, 26 tavole del fumettista pordenonese Emanuele Barison.