Il neon accende le luci sulla storia

Nato tra Udine e Trieste, il collettivo artistico DMAV (Dalla maschera al volto) celebra i suoi primi 10 anni con un progetto originale in regione e un risultato importante: la selezione per la mostra finale dell’Arte Laguna Prize (oltre 7 mila progetti da tutto il mondo!), importante premio d’arte contemporanea e design organizzato a Venezia da 15 edizioni. DMAV ha candidato i suoi ultimi lavori, tra cui Terraforma e Doublin’, progetto di arte pubblica e luci d’artista realizzato in partnership con Cizerouno e il Museo Joyciano a Trieste. L’esposizione delle opere selezionate quest’anno nelle 10 diverse categorie e la premiazione dei vincitori assoluti sono state rinviate a ottobre, all’Arsenale Nord di Venezia, in contemporanea con la Biennale di Architettura.



VIDEOARTE DA PREMIO - Contemporaneamente, il collettivo sta facendo ‘virtualmente’ un lungo viaggio con la nuova opera di videoarte Caratteri Mobili, realizzata nello stabilimento produttivo delle Grafiche Filacorda a Udine, reinterpretando attraverso la performance in video il processo di stampa tipografica. Il lavoro è stato selezionato e premiato in numerosi festival internazionali, da Montreal a Chicago, a Tokyo. Mercoledì 14 ad Aquileia è prevista invece l’inaugurazione del progetto di luci d’artista Innumera, con un evento di accensione di installazioni luminose attraverso via Roma, una passeggiata con gli artisti, la scrittrice Elena Commessatti e Daniele Pasini, esperto di luoghi e storia della città. Il tour partirà alle 21 dal Municipio in Piazza Garibaldi per fare un percorso a ritroso nel tempo, fino alla fondazione della città.



DIALOGO COL PAESAGGIO URBANO

L’OMAGGIO AL ‘MILITE IGNOTO’

- Innumera è un progetto e percorso di arte pubblica ideato per accendere le luci sulla storia di Aquileia celebrando i suoi 2200 anni immersi nelle memorie e visioni del passato, presente e futuro seguendo le linee della luce. Il progetto utilizza opere uniche, realizzate completamente a mano, per costruire una narrazione di comunità e coinvolgere il territorio in un processo di valorizzazione culturale e sociale legato alla storia della città. Lavorando sui tanti significati - storici, sociali, personali, emozionali - che si generano a partire dalla suggestione del numero, Innumera utilizza in modo specifico il linguaggio della Neon Art e della luce d’artista per creare un dialogo con gli elementi del paesaggio urbano. Un modo per riscoprire gli edifici, le loro funzioni passate o dismesse e riflettere sulle potenziali riconversioni.- Il progetto - incluso nel libro Terraforma, che presenta il lavoro in giro per l’Italia del collettivo DMAV, reso possibile dalla collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udinesi – è un percorso di storytelling che coinvolge abitanti e turisti in un flusso narrativo di grande suggestione, in grado di collegare passato, presente e futuro. Due delle installazioni saranno dedicate al tema storico del Milite Ignoto nell’anno del centenario, e si collega al progetto dei ‘Curatores’, un’iniziativa ‘dal basso’ creata da cittadini volontari. “Per il futuro – aggiunge il fondatore e direttore artistico del collettivo,– contiamo di coinvolgere il territorio in un altro momento di valorizzazione, attraverso i nostri progetti di arte contemporanea, dell’incredibile patrimonio storico e culturale della regione”