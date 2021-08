Martedì 10 agosto, ore 18:30, si potrà seguire on line – sulla pagina Fb del Festival Lignano Noir – una conversazione sul tema “Il noir e il giallo nei blog” con l’esperto Alessandro Mezzena Lona, Elvio Guagnini e il giornalista Oscar D’Agostino.



Alessandro Mezzena Lona, critico letterario (studioso di Dino Buzzati e di Federico Tavan, tra gli altri) e autore di romanzi ricchi di spunti propri dei generi del mistero (La morte danza in salita. Ettore Schmitz e il caso Bottecchia; La via oscura) è stato per 16 anni responsabile delle pagine culturali del “Piccolo” di Trieste. Attualmente cura un seguitissimo “blog”, Arcane storie, nel quale segue e discute libri di qualità, tra i quali anche autori classici e moderni dei generi poliziesco, noir, thriller. Con un particolare interesse per autori e libri che si mostrano capaci di andare oltre i canoni e le regole di genere, e di proporre indagini di alta originalità nel panorama corrente del mercato.



Nell’incontro online, Mezzena Lona discuterà la fisionomia, le modalità comunicative e la popolarità di alcuni tra i maggiori blog prodotti in Italia, e le forme di presentazione e discussione di libri dei generi del mistero. Un capitolo nuovo e attraente, quello proposto nella conversazione, del grande e moderno discorso sul rapporto tra giornalismo e letteratura.



Il festival Lignano Noir è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lignano Sabbiadoro, è organizzato dalla Biblioteca Comunale, con la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco e il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini.