Il nostro mondo visto dalla finestra

Il “folle convivio dell’arte” come resilienza alla negazione delle folle dettata dalla pandemia è il leitmotiv del 20° festival Maravee, che dallo scorso giugno e fino a febbraio 2022 offre in forma itinerante una serie di progetti specifici. Dialoghi e intrecci di linguaggi creativi e artisti, uniti nella messa in scena di ambienti, voci e azioni tra performance, installazioni, fotografie, coreografie...



Ammiccando al Convivio dantesco, inteso come vita culturale condivisa elevata a “banchetto di sapienza”, offerto con intento divulgativo, la nuova tappa della rassegna ideata e diretta da Sabrina Zannier fa tappa a Grado – dopo Colloredo di Monte Albano e Gemona – con tre ambientazioni d’artista che compongono altrettante mostre personali animate da performance attoriali e coreutiche. Tema: l’esplorazione della ricerca della felicità contemporanea.



MERAVIGLIE CONDIVISE - Fino al 26 settembre, alla Casa della musica, appuntamento con Convivio alla finestra: un incontro partecipato a distanza, con filtro spaziale e temporale, ma talmente condiviso da generare il contatto profondo tra cultura e società. Due le personali, più una zona video con i backstage: al piano terra, Convivio nella biodiversità del collettivo Anotherview, composto dall’italiano Marco Tabasso, dalla russa Tatiana Uzlova e dall’olandese Robert Andriessen. Due finestre nomadi digitali ‘a tempo’ che inscenano l’idea del convivio nella biodiversità territoriale e umana del Friuli Venezia Giulia, aprendosi alle meraviglie naturalistiche e socializzanti, dal Monte Lussari al Perdòn de Barbana. L’installazione scenografica di Belinda De Vito realizzata con Elisabetta Ferrandino iperbolizza la vicinanza geografica tra laguna gradese e montagna, con l’attrice Nicoletta Oscuro che narra la visionarietà generata dalla memoria esperienziale.



IMMERSI IN UN’ERA INCERTA

‘FIORITURA’ RITARDATA

- Al primo piano, il Convivio del desiderio della valdostana Giuliana Cuneaz presenta un’immersiva video-installazione che apre una ‘finestra’ di magica speranza, rivolta alle folle di un urgente convivio culturale e sociale. Sullo sfondo di un mare notturno, metafora di un’epoca incerta, il personaggio di Amabie - leggendaria figura giapponese - interpretato dall’attrice Paola Corti, mentre il danzatore Gian Mattia Baldan inscena una poetica esperienza d’interazione fra corpo coreutico live e attore virtuale, su coreografia di Giulia Staccioli del Kataklò., all’ex Cinema Cristallo, con l’installazione fotografica, che abita l’intero sviluppo delle vetrine sulla strada, proponendo ai passanti una presenza frontale d’identità plurima. Nata dalla ricerca identitaria sulla generazione dei giovanissimi per carpirne stati d’animo e modus vivendi attraverso grandi ritratti, inscena lo stato di sospensione che in questo periodo connota l’età umana della ‘fioritura’, con performance di Chiara Busato ed Elena Popadyuk e musiche di Vittorio Vella.