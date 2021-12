Il nostro passato spiegato alle nuove generazioni con il Festival Maravee

La Sezione etnografica del Festival Maravee ha aperto una nuova finestra contemporanea per riscoprire il nostro passato: la pubblicazione del mediometraggio Alle radici del quotidiano II-In camera, scritto e diretto da Sabrina Zannier, visibile sul canale YouTube dell’associazione culturale e sui siti e social dei musei coinvolti. L’idea alla base di questa seconda edizione anche ‘virtuale’ della sezione etnografica del festival rimane la necessità di rivitalizzare il passato – specie i modus vivendi tra fine ‘800 e prima metà del ‘900 - conservato nei musei etnografici friulani, per aprire le porte a un pubblico più giovane, tracciando il passo dell’innovazione sul solco della continuità.

Unendo ricerca storica, arte e tecnologia, dopo il successo dell’edizione 2020 dedicata alla cucina come focolare domestico, il 2021 ha messo in scena storytelling rivolti alla camera nuziale, facendo rivivere le stanze abitative ricostruite nei musei etnografici di Tolmezzo, Forni Avoltri, Malborghetto, Fagagna, Fontanabona di Pagnacco e San Vito al Tagliamento, con un’incursione nel Museo della moda di Gorizia. Con approccio autoriale alla lettura del territorio, è stata ideata una sceneggiatura che incarna azioni e pensieri del passato in un flashback della vita contemporanea e, nell’ottica di un’opera partecipata con il coinvolgimento della popolazione, all’interpretazione degli attori Nicoletta Oscuro, Massimo Somaglino e Serena Di Blasio è stata affiancata la partecipazione attoriale di Carmen Romanin, fondatrice della Collezione di Forni Avoltri, e di 8 bambini dai 3 mesi agli 11 anni d’età.



L’intero format narrante si avvale così di una vitalità che trasforma il passato in presenza condivisibile, partendo dall’allestimento delle ‘stanze parlanti’ - brevi radio-sceneggiati proposti come installazioni permanenti ed immersive nei luoghi della memoria e della cultura nel corso dell’anno – passando poi per sei video. E il mediometraggio, che restituisce il sapore narrativo di un progetto teso a tessere la trama esperienziale della rete museale etnografica del Friuli Venezia Gulia.