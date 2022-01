Il Novi Matajur, settimanale degli sloveni in Friuli, compie 70 anni

Nell'ottobre del 2020 sono trascorsi 70 anni dall’uscita del Novi Matajur, settimanale degli sloveni della Provincia di Udine. Il primo numero del Matajur è uscito il 3 ottobre 1950, il giornale prese a uscire ogni quindici giorni, la sua redazione, guidata da Vojmir Tedoldi, a causa della forte pressione nazionalista in Benecia di allora, si trovava a Udine. Nel 1974 la testata venne denominata Novi Matajur, la redazione si trasferì a Cividale, direttore responsabile divenne Izidor Predan, che ha firmato il giornale fino al 1984. Con il primo gennaio 1985 il Novi Matajur è diventato settimanale, la direzione è stata nel contempo affidata a Iole Namor; dal primo settembre 2013 il direttore responsabile del settimanale é Michele Obit.



Già dalla sua fondazione il giornale svolge essenzialmente tre funzioni, ancora oggi attuali: informativa, culturale e di collegamento. Dà infatti visibilità alla comunità slovena e di essa pubblica notizie e informazioni dirette a un vasto territorio dove vivono gli sloveni e i friulani. Di significato elevato è il ruolo culturale del giornale, dove i lettori possono conoscere la propria storia e tradizione culturale. Nelle sue pagine, generazioni di beneciani hanno imparato a riconoscere e a scrivere nei dialetti sloveni, così come si sono avvicinati alla lingua slovena letteraria.



Il Kulturni dom di Gorizia, il Novi Matajur e la Cooperativa Maja (nell’ambito del progetto Cedrmaci) organizzano una tavola rotonda e una mostra dal titolo "Novi Matajur: 70 anni del settimanale della minoranza slovena in Friuli", che si terranno martedì 11 gennaio 2022, con inizio alle ore 18 nella sala ridotto del Kulturni dom di Gorizia (Via Brass 20). Alla tavola rotonda partecipano Iole Namor, presidente del Circolo culturale Ivan Trinko di Cividale, Zdravko Likar, già prefetto di Tolmino, Miha Obit, direttore responsabile del settimanale e Rudi Pavšič, presidente dello stesso. La serata sarà condotta da Alenka Florenin, curatrice del programma radiofonico “Nediški zvon” per la RAI slovena di Trieste.