Il Paff! proroga la mostra dedicata a Will Eisner

Alla luce del notevole successo di pubblico e gradimento riscontrato per l’esposizione dedicata a Will Eisner al Paff! di Pordenone, la mostra The Spirit of Will Eisner viene prorogata fino al 16 aprile, per permettere ai visitatori di ammirare le straordinarie opere nella più ricca mostra mai realizzata In Italia su questo gigante della nona arte, ispiratore di generazioni di fumettisti in tutto il mondo.

L’esposizione è curata dal Paff! in collaborazione con la galleria d’arte francese 9ème Art Références di Parigi e permette di esplorare, inserite in uno straordinario allestimento espositivo, le tappe più importanti della vita artistica di Will Eisner attraverso 180 originali, tra tavole definitive e schizzi, e 126 pubblicazioni d’epoca, dai fumetti pubblicati sui quotidiani ai più famosi Graphic Novel, di cui Eisner è stato indiscusso maestro e massimo esponente.

E' inoltre presente al Paff!, nelle sale espositive di villa Galvani fino al 21 maggio, la mostra Strip Art. Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto, il nuovo progetto frutto della collaborazione fra Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, ACCA Accademia di Comics creatività e Arti visive Jesi e Paff!. Si tratta di una mostra unica nel suo genere che ripercorre la storia del fumetto attraverso i grandi Maestri nordamericani, dagli esordi agli anni ‘40 del Novecento. In esposizione circa 50 opere tra le quali spiccano Winsor McCay, autore di Little Nemo, Otto Mesmer con Felix il gatto, Chester Gould che ha "dato vita" a Dick Tracy, Chrisler Segar, creatore di Popeye - Braccio di ferro e un sorprendente Primo Carnera, autore di una serie di strisce sul suo personaggio.

Per maggiori informazioni www.paff.it