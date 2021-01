Il Parco del Castello di Miramare chiuso fino al 10 gennaio

La Direzione del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare comunica il prolungamento della chiusura del Parco di Miramare fino al 10 gennaio compreso, in linea con le direttive del Governo che adottano misure restrittive anche nei prossimi giorni atte a evitare tutti gli spostamenti non necessari.

Il provvedimento di sospensione temporanea dei servizi di apertura al pubblico si rende necessario in attesa di capire in quale fascia di colore rientrerà la nostra regione e quali saranno i prossimi provvedimenti del Governo per il contrasto al diffondersi del virus Covid-19.

Nella sospensione dei servizi sono compresi il Parco, il Castello e le Scuderie, come previsto dal DPCM 3 dicembre 2020​. La mostra dedicata a Marcello Dudovich chiuderà definitivamente il 10 gennaio 2021.