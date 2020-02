Il passato rurale, senza nostalgia

Fino al 28 febbraio, Dario Delpin torna alla esporre alla galleria Mario di Iorio della Biblioteca statale Isontina con la mostra Passione incisa, opere 2008-2020. Uno sguardo sul passato, ma senza la nostalgia e la retorica dei bei tempi andati: una serena riflessione sulle origini e sui luoghi circostanti, un’attenta osservazione su usi e costumi della civiltà antica. Il percorso artistico di Delpin, fin dagli inizi, si è nutrito del paesaggio rurale friulano, della laguna gradese e di una vita contadina che non esiste più, ma è ben presente nei suoi ricordi. Attraverso la pittura e l’incisione, ha scelto di raccontare un mondo antico e poetico, duro e faticoso, un universo rurale privo di fronzoli e orpelli, onesto come la sua arte, da sempre fedele a se stessa, dove il recupero della memoria si tramuta in scenari conosciuti, eppure evocativi.