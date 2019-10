Il ponte di novembre nei musei

Nella giornata festiva di venerdì 1 novembre e nella giornata di sabato 2 novembre, i Musei, con le relative mostre, saranno aperti con il consueto orario e con le consuete modalità di accesso.



Questa in dettaglio la ‘mappa’ dei Musei aperti e dei relativi orari di apertura nelle tre giornate (venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre con ingresso a pagamento per le sedi museali a pagamento, domenica 3 novembre con ingresso gratuito per tutte le sedi museali):



Civico Museo Revoltella / Mostra fotografica “Martin Parr: Life’s a Beach”– Via Diaz, 27 – orario 9-19

Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – orario 10-17

Civico Museo d’Antichità “J. J. Winckelmann” – Piazza della Cattedrale 1 / Via della Cattedrale, 15 – orario 10-17

Civico Museo Sartorio / Mostra fotografica “Premio Musei Civici”– Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – orario 10-17

Civico Museo d’Arte Orientale / Mostra fotografica “Tsukiji a Tokyo e la Pescheria di Trieste: dismissioni a confronto” – Via San Sebastiano, 1 – orario 10-17

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” / Sala Selva, Mostra fotografica “Vedute e visioni di Porto Vecchio negli scatti della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e dintorni” – Via Rossini, 4 – orario 10-17

Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan – Via XXIV Maggio, 4 – orario 10-17

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” / Mostra “«Hic manebimus optime». D’Annunzio a Fiume” – Via Cumano, 22-24 – orario 10-17

Civico Museo della Risiera di San Sabba / Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 – orario 9-17

Civico Museo della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata - Via Torino, 8 – orario 10-17

Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza / Monumento Nazionale – Località Basovizza – orario 10-18

Civico Aquario Marino – Molo Pescheria, 2 – Riva Nazario Sauro, – 1 orario 10-17

Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz, 4 – orario 10-17

Civico Museo del Mare / Sezione “Lloyd. Deposito a vista” – Magazzino 26 in Porto Vecchio – orario 10-17