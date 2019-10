Il Pordenone, un Rinascimento per tutto il territorio

E' l’evento artistico più atteso dell’anno in regione, e non solo per il valore culturale di un’esposizione attesa da oltre trent’anni, che presenta da un diverso punto di vista - non più egemone solo in ambito locale, ma grande tra i grandi del suo tempo – l’opera di un artista noto col nome della sua città: Giovanni Antonio de’ Sacchis, o per l’appunto, Il Pordenone.

L’esuberante ed eclettico protagonista della stagione artistica della prima metà del ‘500, secondo la leggenda morto avvelenato dal suo eterno rivale Tiziano, è al centro dell’evento Il Rinascimento di Pordenone (sottotitolo: con Giorgione, Tiziano, Lotto, Jacopo Bassano e Tintoretto), alla Galleria d’Arte Moderna /Parco Galvani da venerdì 25 e fino al 2 febbraio.

Curata da Caterina Furlan e Vittorio Sgarbi, permetterà al pubblico di ammirare, accanto a 40 dipinti e disegni dell’artista, quasi altrettante opere di esponenti di spicco della pittura veneta e padana del 16° secolo, da Giorgione a Tiziano, da Correggio a Tintoretto e altri ancora. Fa parte integrante del percorso espositivo un cospicuo numero di dipinti conservati in Duomo e al Museo Civico di Pordenone, dove saranno presentati in un rinnovato allestimento con stampe, libri e documenti d’archivio.

Le opere in mostra, comprese imponenti pale proveniente da chiese e parrocchiali e importanti prestiti concessi da musei italiani e stranieri, tra cui la Pinacoteca di Brera, il Castello Sforzesco di Milano, le Gallerie degli Uffizi, il Louvre e il British Museum, oltre a scandire il percorso dell’artista, permettono di comprendere il ruolo svolto dal Pordenone nell’introduzione in ambito veneto di stilemi da culture figurative diverse. E anche l’influsso in Friuli e su artisti veneziani della generazione successiva.

Parlando di turismo e ‘indotto’, la mostra sarà anche l’occasione per scoprire la città e il territorio provinciale attraverso itinerari tematici. Il lungo lavoro condotto dal Comune di Pordenone per la digitalizzazione e catalogazione del patrimonio del de’ Sacchis in provincia, inoltre, sarà fruibile grazie a una singolare esposizione alla Galleria Harry Bertoia, che sarà inaugurata e fine anno: una mostra che proporrà anche le testimonianze ‘virtuali’ dei capolavori conservati a Piacenza, Cremona e Cortemaggiore. “

Giovanni Antonio de’ Sacchis è iconicamente il Rinascimento in Friuli – sono le parole dell’assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli - Ha lavorato anche in altre regioni italiane, ma è nei suoi luoghi che ha passato gran parte della sua vita, producendo i suoi capolavori. E mi piace pensare che abbia scelto di farlo pur essendo stato a Roma, a Genova, a Venezia, per il piacere di lavorare il più possibile a Pordenone”.