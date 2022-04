Il Premio Nonino 2022 a David Almond

Va a David Almond il Premio internazionale Nonino 2022. Accanto allo scrittore inglese, protagonisti, sabato 7 maggio a Ronchi di Percoto, saranno l’Affido culturale, a cui va il Premio Risit d’Aur - Barbatella d’oro, Nancy Fraser e Mauro Ceruti, ‘Maestri del nostro tempo’.

La Giuria, presieduta da Antonio Damasio, e composta da Adonis, Suad Amiry, John Banville, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea ed Edgar Morin ha assegnato i riconoscimenti ‘45esimo anno più due’.

La consegna è in programma sabato 7 maggio alle Distillerie Nonino; la cerimonia potrà essere seguita anche attraverso il live streaming dal sito dalle 12.15.

Il Premio Nonino Risit d’Aur - Barbatella d’oro 2022 va all’Affido culturale. Ecco la motivazione: ‘Affidare’ nel suo etimo significa custodire, guardare e poi restituire la propria fede e la propria conoscenza. E così per l’Affido culturale, un progetto selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini, nell’ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile; partito dalla citta di Napoli propone di mobilitare, contro la povertà educativa, delle “famiglie risorsa”, valorizzando l’esperienza dell’affido familiare, ma declinandola sullo specifico della fruizione di prodotti e servizi culturali. L’idea di fondo è molto semplice. Un genitore, che abitualmente porta i suoi figli al cinema, a teatro, al museo o in libreria, ci porta anche un bambino – eventualmente con un membro della famiglia di quest’ultimo – che in questi luoghi non ci entrerebbe per differenti cause. Ad oggi il progetto è attivo in sette città italiane: a Napoli si aggiungono Roma, Bari, Modena, Milano, Teramo e Cagliari.

Il Premio internazionale 2022 a David Almond ha questa motivazione: Il talento di uno scrittore è un dono degli dei, ma il talento di scrivere per i bambini ed essere capito e apprezzato da loro è un doppio dono. David Almond è uno di quei – rari – scrittori doppiamente dotati. Il suo romanzo classico per i giovani, Skellig (Salani), è stato tradotto in quaranta lingue, è stato adattato per il teatro, la radio e per lo schermo. C’è persino un’opera basata su di esso. Ma oggi vogliamo menzionare soprattutto il suo ultimo romanzo, La Guerra è Finita, un racconto molto commovente ambientato durante quella che veniva chiamata la Grande Guerra – la Prima Guerra Mondiale. Il personaggio centrale, John, non riesce a capire come, essendo un bambino, possa essere “in guerra”, come gli assicura il suo insegnante. Il padre di John sta combattendo in trincea e sua madre lavora in una fabbrica di munizioni. Un giorno, John incontra un bambino come lui, solo che Jan è tedesco. È una storia molto commovente, con un ulteriore pathos in questi giorni, quando ogni sera sui nostri schermi televisivi vediamo gli occhi terrorizzati dei bambini dell’Ucraina. Tuttavia La Guerra è Finita è pieno di speranza per un futuro in cui bambini come John cresceranno ancora chiedendosi: Come posso essere in guerra con i miei simili? Come ha detto David Almond, “Quando scrivo storie, sento una connessione con i giovanissimi, che costruiranno un domani migliore”. Le storie di David Almond insieme formano un filo di speranza.

Premio Nonino ‘maestri del nostro tempo’ 2022 a Nancy Fraser e Mauro Ceruti. Alla pensatrice americana Nancy Fraser il cui pensiero anticonformista è ancora più prezioso in un mondo confor-mista. Oltre ai suoi importanti contributi sul tema del ‘riconoscimento’, Nancy Fraser affronta i problemi dell’in-giustizia, in particolare le ingiustizie strutturali che pervadono la nostra società e si allineano con le divisioni sociali come genere, razza/etnia e classe. Come teorica critica, analizza tali ingiustizie, rivela le loro cause profonde e sug-gerisce come si potrebbe porvi rimedio. Essere femminista, nelle sue parole, significa semplicemente “presupporre che le ingiustizie di genere esistono e sono pervasive e strutturalmente fondate; che sono ‘sbagliate’; e che in linea di principio possono essere superate”.

Tante cose si potrebbero e dovrebbero dire su Mauro Ceruti e la sua opera, per l’incredibile varietà e ricchezza della sua ricerca, che prende alla gola i problemi, le contraddizioni, l’arricchimento e la devastazione culturale della nostra vita, di tutto il mondo. Ceruti fa toccare con mano come ognuno di noi si trovi dinanzi a una sconcertante universalità di cose, di forze, di realtà che arricchiscono stordiscono e spaventano; leggere i suoi libri è come sco-prire che l’apparente semplicità delle cose intorno a noi e di tutta la realtà consueta è grande e complessa come l’universo. I suoi libri ci aiutano non solo a conoscere l’infinito piccolo e grande in cui annaspiamo ma anche a non temerlo, a sentirne l’arricchimento per la nostra persona. Da questo sentimento e concetto della complessità cosmica deriva un senso profondamente umanistico o meglio umano, della comunità di destino che, come scrive Ceruti, lega tutti gli individui di tutti i popoli della terra all’ecosistema globale.

AFFIDO CULTURALE. E’ un progetto selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini, nell’ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, fenomeno che ha mille forme e non è sovrapponibile alla povertà economica. In particolare, vuole incidere su un aspetto, rilevato dall’Osservatorio sul tema curato dalla Fondazione Open Polis: solo una piccola minoranza di bambini e ragazzi frequenta con regolarità musei e teatri o guarda film di qualità. Le ragioni di questa assenza dei giovanissimi dai luoghi di cultura sono diverse.

Il disagio economico è solo uno dei fattori rilevanti. Incidono anche le barriere linguistiche, le storie di malattia cronica alle spalle, ma - più di tutto - la mancanza di consapevolezza, da parte dei genitori, dell’importanza di queste esperienze per la crescita dei bambini e dei ragazzi. Gli spazi culturali troppo spesso sono visti come luoghi riservati a pochi, o li si associa alla scuola e quindi alla sfera dei doveri, mentre Affido Culturale li inserisce nel tempo libero delle famiglie, cioè tra i piaceri della vita, da godersi sin da quando si è giovanissimi.

AC propone di mobilitare, contro la povertà educativa, delle “famiglie risorsa”, valorizzando l’esperienza dell’affido familiare, ma declinandola sullo specifico della fruizione di prodotti e servizi culturali. L’idea di fondo è molto semplice. Un genitore, che abitualmente porta i suoi figli al cinema, a teatro, al museo o in libreria, ci porta anche un bambino – eventualmente con un membro della famiglia di quest’ultimo – che in questi luoghi non ci entrerebbe. Si realizza così (a Napoli, Roma, Bari, Modena, ed anche a Milano, Teramo, Cagliari grazie a nuovi sostenitori come il Municipio 8 di Milano e il Fondo di Solidarietà di Banca Intesa) un insieme di fruizioni culturali condivise, tramite le quali famiglie-risorsa e famiglie-destinatarie stringono un Patto Educativo: un sostegno complessivo multidimensionale promosso, garantito e monitorato dalla Scuola. Il progetto AC alimenta i Patti Educativi affidando alle famiglie-risorsa una dotazione di “educati”, una moneta virtuale solidale, con cui pagare i biglietti di accesso a luoghi della cultura convenzionati ad hoc: cinema, teatri, musei etc., i quali così si aggiungono fattivamente alla comunità educante. Le transazioni in e-ducati viaggiano su una app appositamente realizzata, che facilita il monitoraggio delle attività, oltre che il fundraising di progetto".

Soggetto capofila del progetto Affido culturale è Il Pio Monte della Misericordia. Fondato nel 1602 come istituzione benefica laica per volontà di un gruppo di sette giovani nobili è tra le più antiche e attive della città di Napoli. L’istituzione ha sede nell’ edificio monumentale di Napoli che ospita al suo interno una chiesa seicentesca dov’è conservata la tela de le ‘Sette opere di Misericordia’ del Caravaggio.

DAVID ALMOND nasce a Newcastle nel 1951 e cresce a Felling on Tyne in una grande famiglia cattolica. Descrive l’infanzia come un periodo felice, ma caratterizzato anche da grandi tristezze: a sette anni perde una sorella e a quindici il padre. Da bambino adorava correre nei campi alle porte della città, giocare a calcio con gli amici e perdersi tra i libri della piccola biblioteca locale. Nonostante odiasse le lezioni di grammatica a scuola, sognava di diventare scrittore e di vedere un giorno i suoi libri sugli scaffali di quella biblioteca.

Dopo la laurea in Letteratura inglese e americana presso la University of East Anglia, fa l’operaio, il venditore porta a porta, il postino e svariati altri lavori, per diventare infine insegnante di scuola elementare. Inizia a scrivere per hobby nei fine settimana e durante le vacanze, pubblicando i suoi racconti su alcune riviste. A trent’anni deci-de di dedicarsi anima e corpo alla scrittura, così lascia il lavoro, vende casa e si trasferisce per un anno a Norfolk. Impiega cinque anni a scrivere il primo romanzo, che viene rifiutato da tutti gli editori a cui è proposto.

Il successo arriva finalmente con Skellig: pubblicato in quaranta lingue e con oltre un milione di copie vendute per la sola edizione inglese, il romanzo fa il giro del mondo e viene adattato per la radio, il cinema e il teatro. Oltre a Skellig, molte sono le opere per ragazzi pubblicate in Italia e quasi tutte da Salani: Argilla, La storia di Mina, Il bambino che si arrampicò fino alla luna, Il grande gioco, La vera storia del mostro Billy Dean, Mio papà sa volare!, La canzone di Orfeo, Il ragazzo che nuotava con i piranha, Un angelo nel taschino e La guerra è finita.

Tra i numerosi premi vinti ricordiamo l’Hans Christian Andersen Award, considerato il premio Nobel della let-teratura per ragazzi, il Whitbread Children’s Award, la Carnegie Medal, il Guardian Children’s Fiction Prize e il Prix Sorcières francese.

Oggi vive nel Northumberland con la sua famiglia e insegna Scrittura creativa alla Bath Spa University. Adora l’Italia, il mare, la cucina giapponese, le sardine e tutto ciò che è piccante. Crede fermamente che ogni storia che scriviamo, leggiamo, recitiamo, cantiamo o balliamo è un atto di ottimismo e di resistenza alle forze negative che tentano di soffocarci, e per questo non smetterà mai di scrivere.

NANCY FRASER (nata il 20 maggio 1947) è una filosofa, teorica critica, femminista americana, ed è Professoressa Henry A. e Louise Loeb di Scienze Politiche e Sociali e professoressa di filosofia alla New School di New York City. Molto conosciuta per la sua critica alle politiche dell’identità e per il suo lavoro filosofico sul concetto di giustizia, Fraser è anche una convinta critica del capitalismo neoliberale. Fraser ha ricevuto dottorati onorari da sei università in cinque paesi ed è Cavaliere della Legion d’Onore Francese e Membro dell’American Academy of Arts and Sciences.

Ex presidente dell’American Philosophical Association Eastern Division, ha ricevuto il premio Alfred Schutz per la filosofia sociale di quell’organizzazione nel 2010 e il Prix Mondial Nessim Habif dall’Università di Ginevra nel 2018. Il suo lavoro è stato citato tre volte dai giudici della Corte Suprema brasiliana, in pareri che affermano l’uguaglianza matrimoniale, la discriminazione positiva e i diritti alla terra collettiva degli Afrodiscendenti. Fraser ha conseguito la laurea in filosofia al Bryn Mawr College nel 1969 e il dottorato in filosofia al Graduate Center della City Uni-versity di New York nel 1980. Ha insegnato nel dipartimento di filosofia della Northwestern University per molti anni prima di trasferirsi alla New School, ed è stata visiting professor in università in Germania, Francia, Spagna, Svezia, Austria, Regno Unito e Paesi Bassi.

Già co-editore di Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory, ora fa parte del comitato editoriale della New Left Review. Ha tenuto le Tanner Lectures alla Stanford University, le Spinoza Lectures all’Università di Amsterdam, la Marc Bloch Lecture all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi e la Karl Polanyi Lecture all’Università di Vienna. Nel giugno 2022, terrà le Walter Benjamin Lectures all’Università Humboldt di Berlino.

Fraser ha scritto su un’ampia varietà di argomenti. In libri e saggi recenti, ha proposto una nuova teoria critica della società capitalista, che rivela la sua tendenza intrinseca a svuotare la democrazia, ad approfittarsi del lavoro di cura delle donne, a espropriare la ricchezza delle comunità di colore e a degradare la natura.

Fraser è nota anche per il suo lavoro filosofico sul concetto di giustizia. Ha distinto due dimensioni della giustizia: la distribuzione (incentrata su risorse e ricchezza) e il riconoscimento (incentrato su rispetto e stima). Per Fraser, entrambe sono valide e devono essere integrate - sia nella teoria che nella pratica politica del mondo reale. Scriven-do negli anni ‘90, ha criticato l’attenzione unilaterale sulla politica del riconoscimento da parte di molti movimenti di giustizia sociale, inclusi il femminismo e l’antirazzismo, proprio mentre la neoliberalizzazione stava ampliando enormemente la disuguaglianza di classe.

Nei decenni successivi, Fraser ha affinato quella diagnosi in una potente critica del femminismo liberale, che ha definito “ancella” del neoliberismo. Riflettendo sul libro di Sheryl Sandberg del 2013 Lean In, Fraser ha spiegato: Per me, il femminismo non è semplicemente il fatto di ottenere un piccolo numero di singole donne in posizioni di pote-re e di privilegio all’interno delle gerarchie sociali esistenti. Si tratta piuttosto di superare queste gerarchie. Ciò richiede di affrontare le fonti strutturali della dominazione di genere nella società capitalista - soprattutto, la separazione istitu-zionalizzata di due tipi di attività presumibilmente distinte: da un lato, il cosiddetto lavoro “produttivo”, storicamente associato agli uomini e remunerato dai salari; dall’altro, le attività di “cura”, spesso storicamente non pagate e ancora svolte principalmente dalle donne. A mio parere, questa divisione gerarchica di genere tra “produzione” e “riproduzio-ne” è una struttura che definisce la società capitalista e una fonte profonda delle asimmetrie di genere in essa radicate. Non ci può essere “emancipazione delle donne” finché questa struttura rimane intatta.

MAURO CERUTI. Nato a Cremona nel 1953. Filosofo e teorico del pensiero complesso. Professore di Filosofia della scienza e Direttore della PhD School for Communication Studies presso l’Università IULM di Milano. Laureatosi in Filosofia con Ludovico Geymonat presso l’Università degli Studi di Milano, è stato poi Ricercatore presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Ginevra e presso il CNRS a Parigi. È stato Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Milano-Bicocca e poi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-sità degli Studi di Bergamo; Direttore del Centro di Ricerca sull’Antropologia e l’Epistemologia della Complessità. È stato Senatore della Repubblica Italiana nella XVI Legislatura.

È stato Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dell’Os-servatorio Nazionale per l’Integrazione degli Alunni Stranieri e l’Educazione Interculturale del Ministero della Pubblica Istruzione. Oggi è Membro del Comitato Scientifico della Association Européenne Modélisation de la Complexité (MCX); della Comunità Scientifica WWF; della Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica (ASSIMSS).

Il suo progetto filosofico e culturale è volto a promuovere un pensiero complesso in grado di affrontare i problemi della nuova condizione umana globale, nonché a sviluppare “la coscienza della comunità di destino che, di fronte agli stessi pericoli, lega indissolubilmente tutti i popoli della Terra tra di loro, e l’umanità intera alla Terra”.

A questo scopo ha dedicato i suoi libri, tradotti in molte lingue. Fra questi: Il secolo della fraternità. Una scommes-sa per la cosmopoli, Castelvecchi, 2021; Abitare la complessità. La sfida di un destino comune, Mimesis, 2020; Sulla stessa barca, Qiqajon, 2020; Evoluzione senza fondamenti, Meltemi, 2019; Il tempo della complessità, Raffaello Cor-tina, 2018; La fine dell’onniscienza, Studium, 2015; Il vincolo e la possibilità, Raffaello Cortina, 2009; Solidarietà o barbarie. L’Europa delle diversità contro la pulizia etnica, Raffaello Cortina, 1994; Origini di storie, Feltrinelli, 1993; La danza che crea, Feltrinelli, 1989.