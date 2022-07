Il Premio Nonino piange la scomparsa di Jim Lovelock

E' morto la notte scorsa Jim Lovelock. Aveva 103 anni ed era considerato un'icona della scienza del XX secolo. Chimico e scienziato, membro della Royal Society, ha collaborato, tra l'altro, ai programmi spaziali della Nasa che hanno portato la sonda Viking su Marte, ideando i rilevatori che avrebbero dovuto verificare la presenza di vita sul Pianeta rosso.

Versatile, si era anche interessato a temi ambientali. Era anche noto per aver messo a punto il metodo che ha permesso di individuare il buco dell'ozono, oltre che per aver proposto l'audace teoria di Gaia secondo la quale la Terra è una sorta di super-organismo.

A piangere la sua scomparsa è la famiglia Nonino che, nel 1996, lo aveva premiato come ‘Maestro del nostro Tempo’. A conferirgli il riconoscimento fu Ermanno Olmi, che sottolineò come lo scienziato inglese fosse il "fondatore della nuova disciplina, la geofisiologia", riprendendo il tema trattato nel suo libro più famoso, ‘Gaia. Nuove idee sull'ecologia’ (Ed. Bollati - Boringhieri). Dal 1997, Lovelock era entrato a far parte della Giuria del Premio Nonino. Nel 2020 aveva pubblicato ‘Novacene - L'età dell'iperintelligenza’, con Bryan Appleyard.