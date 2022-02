Il professor Maggi in prima linea contro il cyberbullismo

Oggi, martedì 8 febbraio, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyber bullismo, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti della Scuola secondaria di I grado “Balliana – Nievo” di Sacile. All’incontro tenuto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Manuela De Giorgi, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale del 'Friuli Venezia Giulia di Trieste', presente la Dirigente scolastica Armida Muz, ha partecipato anche lo scrittore Andrea Maggi, professore di Italiano, Latino ed Educazione Civica nella trasmissione televisiva di RAI2 il “Collegio”.



L’evento di #CuoriConnessi, svoltosi in diretta streaming sul canale youtube della Polizia di Stato e sul sito cuoriconnessi.it al quale hanno partecipato più di 4mila scuole di tutta Italia e oltre 200mila studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.



“Per me partecipare a questo evento è un grande onore. In un mondo sempre più connesso diventa quanto mai urgente combattere tutte le forme di violenza perpetrate in ambito social mediatico - ha detto Maggi -. Sono convinto che attraverso un’altra rete, quella intessuta tra famiglia, scuola e Forze dell’Ordine, si possa creare il sistema più efficace di prevenzione e di contrasto al cyber bullismo. Perché nessuno più ci tolga il diritto sacrosanto di vivere felici in mezzo agli altri.”