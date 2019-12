Villa Manin di Passariano dedica una mostra a se stessa, mettendo al centro non gli antichi fasti dogali o il celebre passaggio di Napoleone, bensì le vicende del ‘900. Una storia intessuta di momenti drammatici, ma anche densa di episodi curiosi restituiti da immagini inedite o poco note. Villa Manin. Il re, il Kaiser e le oche. Una storia mai raccontata, aperta fino al 22 marzo nella Barchessa di Levante, comprende circa cento fotografie fra l’inizio e la metà del secolo, tratte da fototeche e archivi pubblici ma anche dalle raccolte di privati, che registrano gli eventi storici che lo attraversano, i bagliori di una dinastia al crepuscolo e l’esistenza minuta e vivace della comunità che lo abita.

Ritratta tra fine ‘800 e inizi ‘900 ancora chiusa in se stessa, la superba dimora si trova ben presto di nuovo al centro della Storia. La Prima Guerra Mondiale è già scoppiata quando re Vittorio Emanuele III sosta a Villa Manin durante una delle sue visite al fronte, poco prima che la rotta di Caporetto la veda attraversata dalle truppe e dai profughi in fuga. La ribalta toccherà poi ai sovrani degli Stati avversari, il Kaiser Guglielmo II e l’Imperatore Carlo I d’Austria, con scatti che mescolano soldati nemici e popolo. La Seconda Guerra Mondiale assegnerà al palazzo una diversa funzione, quando Carlo Someda de Marco farà aprire il piano terra per proteggere dal disastro le opere d’arte del territorio.

Le fotografie del secondo dopoguerra documentano il patrimonio scultoreo da ricomporre nel parco, ma parlano anche della vivacità dei giovani del borgo che celebrano la maggiore età sui muri della Piazza Quadra, tappezzati pure di manifesti di propaganda elettorale, con scarso riguardo per la dignità dell’aristocratica dimora. I discendenti di una delle più ricche famiglie della Serenissima sono immortalati nelle ultime occasioni di fasto: un matrimonio Belle époque, ritrovi eleganti e passeggiate nel parco, mentre negli spazi antistanti va in scena la curiosità dei bambini, il via vai dei contadini con gli arnesi della vita quotidiana, oche, galline e cani, padroni indisturbati della piazza.