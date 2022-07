La Direzione centrale cultura della Regione ha recentemente approvato il progetto di divulgazione della cultura umanistica, intitolato “Il ruolo storico dei de Claricini nel Goriziano”, che vede beneficiario e capofila l’Associazione Musei Formentini della vita rurale Onlus e che punta a valorizzare il ramo goriziano di questa importante famiglia.

"I Claricini-Dornpacher, giunti nel Duecento da Bologna a Cividale del Friuli, nel 1368 ricevettero la prima investitura feudale radicandosi stabilmente in regione. Un ramo della famiglia si trasferì nel Goriziano a fine Settecento. Ma il legame con il Friuli austriaco è precedente – spiega il presidente della Onlus, avvocato Michele Formentini -, perché già nel 1567 vennero ammessi nella nobiltà della Contea di Gorizia. 20 anni dopo la famiglia fu investita del feudo di Versa, paesino vicino a Romans d’Isonzo, nel quale possedevano una villa padronale".

Altre proprietà erano a Monfalcone, Pieris, Ronchi e Vermegliano, a Gradisca, come pure a Cormòns, Dolegna e Brazzano, nel Collio. Proprio a Versa di Romans (Go) nacquero i più noti esponenti goriziani della famiglia: i fratelli Alessandro e Leopoldo, figli di Giuseppe de Claricini e di Elisabetta de Finetti.

Entrambi studiarono all’Università di Vienna, periodo sul quale Alessandro ha lasciato testimonianze in una raccolta di diari. Poi fu magistrato a Gorizia, città della quale divenne Podestà e Presidente della Società Agraria. Il fratello Leopoldo fu ingegnere e architetto: progettò un nuovo acquedotto per Gorizia, il mercato coperto, la facciata del Monte di Pietà, lo Stabilimento bagni e diverse ville e case.

"Di Alessandro si conservano alcuni manoscritti nel nostro archivio – continua Formentini -, poichè la figlia Ernestina sposò mio nonno Giuseppe Floriano nel 1869, proseguendo una tradizione che vide matrimoni Claricini-Formentini già nel ‘400". Altri scritti sono nell’Archivio Storico Provinciale dell’Erpac, in quello della Fondazione Coronini Cronberg, mentre molti libri a lui appartenuti sono conservati nella Biblioteca Statale Isontina, partner del progetto.

"L’obiettivo è realizzare dei clip audio (più noti come podcast) con cui diffondere la conoscenza della storia locale, pescando nell’autentico ed inedito storytelling lasciatoci da Alessandro, e nelle opere architettoniche del fratello, anche a fini di incoming turistico" spiega il referente del progetto Stefano Cosma. Potranno essere ascoltati online oppure scaricati sul proprio smartphone per essere seguiti successivamente, anche mediante l’utilizzo di appositi Qrcode, grazie alla professionalità di TopVoice.

Si rinnova così il legame con la Fondazione Claricini Dornpacher, anch’essa partner, nella cui villa a Bottenicco di Moimacco è custodito il patrimonio familiare più antico e nel cui salone campeggia, non a caso, lo stemma di Gorizia, che con Nova Gorica sarà Capitale europea della cultura nel 2025. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso culturale dal Cividalese al Goriziano mettendo in luce grazie a studi archivistici l'importanza di questa famiglia nel nostro territorio.

Nel partenariato si annoverano anche il Comune di Gorizia, le associazioni èStoria e Lucecultura, l’Università di Udine, i Comuni di Cividale e di Moimacco, il Consorzio Culturale del Monfalconese. Martedì 12 luglio, alle 11, nel parco del Municipio di Gorizia, di cui Claricini fu Podestà, sarà illustrato il progetto, mentre Oldino Cernoia, presidente della Fondazione che ha sede a Moimacco, presenterà il recente volume “I de Claricini Dornpacher in Friuli”, in cui un capitolo è dedicato al ramo austriaco della famiglia, curato dalla studiosa goriziana Lucia Pillon.