Presentato stamattina nel parco del Municipio di Gorizia il progetto di divulgazione della cultura umanistica “Il ruolo storico dei de Claricini nel Goriziano”, che ha come capofila l’Associazione Musei Formentini della vita rurale Onlus.

"Un ramo della famiglia cividalese dei Claricini-Dornpacher si trasferì nel Goriziano a fine Settecento – ha spiegato il presidente della Onlus, avvocato Michele Formentini -, per l'esattezza a Versa di Romans d’Isonzo, nel quale possedevano una villa padronale".

Qui nacquero i più noti esponenti goriziani della famiglia: i fratelli Alessandro e Leopoldo, figli di Giuseppe e di Elisabetta de Finetti. Entrambi studiarono all’Università di Vienna, periodo sul quale Alessandro ha lasciato testimonianze in una raccolta di diari. Poi fu magistrato a Gorizia, città della quale divenne Podestà e Presidente della Società Agraria. Il fratello Leopoldo fu ingegnere e architetto: progettò un nuovo acquedotto per Gorizia, la facciata dell’attuale Fondazione Carigo, lo Stabilimento bagni e diverse ville e case.

Dopo i saluti dell'assessore alla cultura, Fabrizio Oreti, che ha evidenziato il ruolo del Comune, partner di questa iniziativa, ha preso la parola Stefano Cosma, referente del progetto: "Di Alessandro si conservano alcuni manoscritti nell'archivio Formentini, altri sono nell’Archivio Storico Provinciale dell’Erpac e in quello della Fondazione Coronini Cronberg. Attraverso la valorizzazione e la diffusione degli inediti storytelling di Alessandro si vuole far conoscere la storia di Gorizia, di Versa, di Pieris, gli anni giovanili all’Università, seguendo la corrente di pensiero lanciata dagli Annales, ovvero una storiografia aperta a temi come le mentalità, la considerazione dei manufatti, la demografia, la vita quotidiana, gli affetti, l’alimentazione, le abitudini di consumo".

Il mezzo utilizzato saranno dei clip audio (noti come podcast) con cui diffondere la conoscenza della storia locale e fare incoming turistico, anche in vista di GO2025. Potranno essere ascoltati online oppure scaricati sul proprio smartphone per essere seguiti successivamente, anche mediante l’utilizzo di appositi Qrcode.

"Li sta realizzando Topvoice in più lingue (italiano, friulano, sloveno, tedesco) – ha spiegato Nicolò Gambarotto - avendo come target sia i giovani, studenti e non, che turisti, ma anche i non vedenti e gli anziani". I podcast sono uno dei fenomeni mediatici del momento, molto diffuso nei Paesi anglosassoni e in Europa e in forte sviluppo anche in Italia. Il 78% degli utenti ascolta i podcast dallo smartphone. Oldino Cernoia, presidente della Fondazione Claricini che ha sede a Bottenicco di Moimacco, ha illustrato il recente volume “I de Claricini Dornpacher in Friuli”, in cui un capitolo è dedicato al ramo austriaco della famiglia, curato dalla studiosa goriziana Lucia Pillon.

"Il progetto si inserisce in un più ampio percorso culturale dal Cividalese al Goriziano – ha rimarcato Cernoia - mettendo in luce grazie a studi archivistici l'importanza di questa famiglia nel nostro territorio". Nel partenariato c’è la Biblioteca Isontina, il cui direttore ad interim Luca Caburlotto ha ricordato che l’inventario manoscritto in possesso della Bsi documenta circa 230 opere appartenute ad Alessandro de Claricini (1811 – 1880) ed è provvisto di indici per argomenti.

"Arrivarono dal Comune di Gorizia e sono legati alla città di Gorizia, alla sua provincia, al Friuli e al Litorale austriaco". Al progetto, finanziato dalla Direzione Cultura della Regione, hanno aderito anche le associazioni èStoria e Lucecultura, l’Università di Udine, i Comuni di Cividale e di Moimacco, nonchè il Consorzio Culturale del Monfalconese. #IoSonoFriuliVeneziaGiulia