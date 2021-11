Il sempre attuale viaggio di Ulisse

Perché, a 700 anni dalla morte di Dante, la poesia del Sommo Poeta è ancora così sorprendentemente attuale? Luigino Moreale, venerdì 3 dicembre alle 21, al Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi a Udine, guiderà il pubblico alla (ri)scoperta di uno dei canti più conosciuti e amati della Divina Commedia, il XXVI, noto come “Canto di Ulisse”.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com. Per accedere ai locali è richiesto il Green Pass.