Omaggio a Giambattista Tiepolo (1696-1770) nel 250° anniversario della sua scomparsa con 'I cieli e le terre di Tiepolo - Il Settecento a Udine e in Friuli Venezia Giulia'. Fno al 12 febbraio 2021 prosegue il progetto di 12 incontri in Friuli Venezia Giulia per celebrare l’opera del Maestro veneziano e illustrare un’epoca feconda e illuminata, che vide all’opera anche il genio di Antonio Zanon, Jacopo Linussio e Giuseppe Tartini.



Venerdì 5 febbraio, alle ore 15.30, a Palazzo Coronini Cronberg, a Gorizia, l'incontro d’arte e visita guidata 'Il Settecento illuminato di Gorizia: da fortezza a crocevia di culture'.

La prenotazione è obbligatoria:

ITINERARIA I-Mobile +39 347 2522221 E-mail itineraria@itinerariafvg.it Web site www.itinerariafvg.it