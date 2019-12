Mercoledì 11 dicembre, alle 11.00, nel Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, verrà inaugurata la mostra “Il sogno americano nelle cartoline vintage dei primi del Novecento”.



L’esposizione attraverso le preziose e coloratissime cartoline vintage della collezionista triestina Gilda Manganaro racconta l’atmosfera del grande sogno americano dei primi del Novecento di quanti, con la speranza di un futuro migliore, migravano verso il nuovo continente.



Considerati veri e proprio documenti postali questi cartoncini colorati hanno viaggiato in tutto il mondo raccontando ad adulti e bambini la società dell’epoca e oggi sono veri e propri testimoni della vita dei migranti provenienti dall’Europa e dalla Cina, la maggior parte dei quali si ritrovarono nei ghetti delle grandi città atlantiche, separati per nazionalità, cercando di sopravvivere attraverso i lavori già svolti nella madrepatria o nelle miniere alla ricerca dell’oro.



La storia delle cartoline postali risale a 150 anni fa, quando il 1º ottobre 1869 le Poste austriache emisero la prima “Correspondenz Karte”. I primi esemplari sono degli “interi postali”, ossia dei cartoncini preaffrancati che in breve tempo iniziarono ad essere stampati, non più soltanto dallo Stato, bensì anche dai privati. Nel 1870 sarà la Francia a stampare la prima cartolina illustrata, subito imitata dalla Germania.



La vera svolta arrivò con l’introduzione del colore che fece del cartoncino in bianco e nero un vero e proprio strumento di comunicazione furono quegli gli anni in cui le cartoline divennero un vero e proprio fenomeno di mercato quale racconto visivo dell’atmosfera di quel mondo.



La mostra “Il sogno americano nelle cartoline vintage dei primi del Novecento”, ospitata nel Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa sarà aperta al pubblico fino a sabato 11 gennaio 2020, secondo i seguenti orari dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato fino alle 12.30 .