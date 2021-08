Il Suono in Mostra inaugura in Castello a Udine

E' tutto pronto per la sesta edizione della rassegna internazionale di Arte Sonora Il Suono in Mostra : domani, venerdì 27 agosto alle 12 si inaugura presso la Pieve di Santa Maria di Castello The Gong Tree of Life, l'installazione del musicista statunitense Alvin Curran (1938) alla presenza dei curatori Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi, dell'assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot, di Nicola Catalano di Radio Rai Tre e di alcuni artisti ospiti della rassegna 2021.



Al pomeriggio l'inaugurazione riprenderà alle 15.30 con l'installazione realizzata presso i Giardini di Palazzo Morpurgo dal collettivo svedese Audiorama con la panchina sonora per ipovedenti con brani d'arte descritti proprio da ipovedenti e letti da attori alla presenza di Paolo Sidoti; alle 16 si sale dentro il Campanile del Duomo per inaugurare Delle stellate rote, l'installazione di Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi ispirata alla numerologia dantesca e al concetto filosofico della armonia delle sfere; alle 17 nella Galleria Tina Modotti presso il Mercato del Pesce è la volta del collettivo Ground-to-sea-sound con l'opera Different Waves che raccoglie i suoni dell'Alto Adriatico nell'ambito del progetto "Soundscapes" elaborati dai musicisti Emilano Battistini e Fabio Mina; alle 18 si va nel Velario di Palazzo Garzolini - di Toppo Wasserman per ascoltare la Scultura acustica per tre fiumi di Belinda Guerriero e Luigi Turra e alle 19 si conclude alla Galleria Spazioersetti con l'opera di Richard Spaeth dal titol Recurring.