Il tesoro del museo di Aquileia in anteprima

Ha preso il via martedì 21 aprile un nuovo progetto ideato dallo staff del Museo archeologico nazionale di Aquileia per far dialogare il pubblico con la collezione museale anche in questa complessa fase di chiusura di tutti i luoghi della cultura, che dura ormai da più di un mese.

Questa volta i protagonisti della proposta sono gli studiosi e i ricercatori che da anni collaborano con il personale del museo per studiare i reperti della collezione e analizzarne sempre più approfonditamente caratteristiche e peculiarità; grazie alla loro attività di ricerca e al loro lavoro è possibile tracciare un ritratto sempre più dettagliato di Aquileia, della sua storia e del suo ruolo di primo piano nel mondo antico e di come la città romana, con il suo straordinario patrimonio, possa essere strumento di ispirazione nel mondo moderno. #Parlalesperto è quindi il titolo dell'iniziativa che ogni settimana regalerà al pubblico, attraverso i canali social e il sito internet del Museo, un video di approfondimento dedicato a uno specifico reperto della collezione, raccontato proprio da chi l'ha studiato a fondo. Il primo episodio, curato dalla dottoressa Elisabetta Gagetti, sarà dedicato a una preziosa corniola del museo, che rappresenta la lupa mentre allatta i gemelli Romolo e Remo, leggendari fondatori di Roma, ricordati proprio il 21 aprile, data di compleanno della città eterna.



I reperti presentati di settimana in settimana intendono anche essere un affascinante visita guidata in anteprima al “tesoro del museo”: la nuova sezione espositiva che verrà inaugurata entro l’anno in corso e dove saranno allestite le preziose collezioni di monete, ambre, gemme e gioielli del museo aquileiese.Nel frattempo continuano gli episodi de #ilmuseoacasa con video, approfondimenti e giochi dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie, che si propongono anche come uno strumento a disposizione degli insegnanti per integrare il programma scolastico e arricchire l'offerta della didattica a distanza.La riapertura in sicurezza del museo, così come di tutti i luoghi della cultura italiani, non è ancora stata stabilita, ma i visitatori più fedeli e titolari dell'abbonamento annuale SuperMAN per ingressi illimitati al Museo posso tuttavia stare tranquilli: l'abbonamento sarà automaticamente prorogato per recuperare tutte le giornate perdute a causa della chiusura.