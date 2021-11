Il viaggio sonoro di Dante spiegato da Roberto Cozzarin

Al termine delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, Roberto Cozzarin propone, giovedì 2 dicembre alle 18 in biblioteca a Pordenone, una conferenza riguardante le creazioni musicali che sono state ispirate dai celebri versi del sommo poeta. Partendo dalla musica del suo tempo, verrà illustrato come già in epoca rinascimentale ci siano stati dei lavori musicali che hanno preso spunto dagli scritti del Fiorentino, per poi passare alle creazioni raffinate prodotte tra l'epoca barocca e quella romantica, fino ad analizzare le più suggestive ed emblematiche ispirazioni novecentesche. Molti ma brevi esempi e spunti sonori completeranno la narrazione, che sarà aperta a domande e dialoghi con il pubblico presente.