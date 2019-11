Il Vino di Leonardo da Vinci, Lectio Magistralis di Maurizio Ferraris

Sabato 9 novembre continuano a Trieste le attività del PrimoFestival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, organizzato dall'Associazione Psicoattività grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar: nell'Aula magna della Scuola Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste (via Filzi 14), da mattina a sera si susseguono incontri scientifici, artistici e di spettacolo nel nome di Leonardo da Vinci.



A partire dalle 9.30 fino alle 13 sono quattro gli interventi che raccontano i temi legati all'eccentricità e al mistero che da sempre circondano Leonardo, la sua immensa creatività e il suo genio scientifico. Protagonisti sono Giancarlo Bonomo (celebre critico e storico dell'arte noto al grande pubblico per i suoi format televisivi), Remo Job (Università di Trento) e Michele Grassi e Maria Chiara Passolunghi (Università di Trieste). Questi aspetti della figura di Leonardo serviranno da cornice per parlare di linguaggio, scrittura e apprendimento matematico in una prospettiva psicologica.



Una pausa accattivante, sempre di sapore storico-scientifico, è quella delle 12.30, dedicata a "Leonardo, ingegno Di Vino": Roberto Miravalle dell'Università di Milano spiega come sia stato riprodotto e fatto rinascere, a Milano, il vino che era stato di Leonardo. Al termine dell'incontro viene offerta una degustazione proprio di quel "Vino di Leonardo", Malvasia di Candia Aromatica dei Colli Piacentini prodotto dal Consorzio Vini DOC Colli Piacentini.



Le attività riprendono alle 15 nella stessa location, con gli interventi (ben sette) dedicati al talento, alla fantasia, al gioco e all’espressione artistica, con Maria Assunta Zanetti (Università di Pavia), Carlo Trombetta (La Sapienza Università di Roma), Valentina Danelon (musicista), Raffaella Ferrari e Caterina Bembich (Università di Trieste).



Attesissima, alle 18.15 la Lectio Magistralis di Maurizio Ferraris (Università di Torino) che rifletterà sul tema dell’intelligenza umana. Ferraris è un filosofo e accademico (oggi Ordinario all'Università di Torino) che lega il suo nome all'estetica e all'ontologia sociale. Studioso lungimirante e riconosciuto, è anche noto al grande pubblico per i suoi contributi sul Sole 24 Ore, su La Repubblica e sui format culturali della Rai.



Alle 20.30 (a cura di Progetto Musica) tocca al concerto di Chiara Bleve, talentuosa pianista di soli dodici anni, che porta nuovamente in evidenza le dinamiche e i pregi dei geni precoci. In programma musiche di Beethoven, Chopin, Ravel, Albéniz.