Il virus contagia anche le biblioteche

Il Covid 19 ha contagiato anche le biblioteche. Chiusi i battenti durante il lockdown, adesso hanno riaperto e ripreso la loro funzione. Ma come ci aveva già spiegato, durante la chiusura, il direttore della Joppi di Udine, Romano Vecchiet, “niente sarà come prima. Le biblioteche, come i cinema e i teatri, non saranno più così frequentate. Dobbiamo salvarle, riscoprirle è un nostro obbligo morale”. Ora, fatti i primi bilanci dalla riapertura “causa Covid, - spiega il direttore – il pubblico che frequentava, entrava nelle biblioteche, non può più farlo. Quindi, l’affluenza è molto diminuita. Ma il livello dei prestiti è sempre alto”. E l’obbligo di salvare le biblioteche è stato assolto, non soltanto per quanto riguarda quella del capoluogo. Per adeguarsi alle restrizioni e mantenere il distanziamento, la Joppi, infatti, come molte biblioteche della regione, è stata riorganizzata. A Udine, per esempio, sono stati posizionati box che si trovano all’esterno delle sezioni Moderna e Ragazzi per la restituzione dei libri 24 ore su 24. Volumi che dopo la restituzione, appunto, sono messi in quarantena per dieci giorni.



Il sistema allarga il prestito dei libri

La Joppi non va in vacanza e chiude il cantiere

Apertura parziale, ma senza pausa estiva

All’ingresso dellasono stati, inoltre, collocati casellari per l’autoprestito, dotati di serratura a combinazione. Gli utenti possono prelevare direttamente da qui i documenti precedentemente prenotati, libri, dvd e audiolibri. Si evita così ogni contatto coi dipendenti, code e assembramenti. D’altra parte, solo il bibliotecario può prendere documenti dagli scaffali. Gli utenti devono chiedere appuntamento, anche via mail, e ogni consulenza può durare al massimo 20 minuti.L’emeroteca e la sala studio non sono al momento accessibili. Le consultazioni di cataloghi online e Internet in sede sono temporaneamente sospese.“Le sale che prima del Covid erano piene di gente – dice il direttore -, ora sono vuote. La prima cosa che avevo fatto, quando sono stato nominato direttore, era stato chiedere di togliere i divisori e creare open space, perché i dipendenti potessero avere un contatto diretto col pubblico, ma anche i lettori-utenti potessero confrontarsi fra di loro. Ora le barriere di plexiglas sono di nuovo state alzate. Consultare testi antichi, ma anche semplicemente leggere i quotidiani o le riviste non è più possibile. Anche per visionare arretrati di periodici bisogna prendere un appuntamento. Ridicolo, visto che dal parrucchiere o al bar i giornali sono tornati disponibili ai clienti e in spiaggia o in centro città gli affollamenti sono nella norma. Devo dire che noi bibliotecari e utenti delle biblioteche siamo discostati rispetto a quello che si vede. Per questo ogni giorno frequentatori assidui dell’emeroteca mi chiedono quando riaprirà. Per tutti è assurdo che continui questa restrizione”.A soffrire non sono soltanto gli adulti, ma anche i bambini che frequentavano la. “Anche in questa sezione – conclude Vecchiet - gli accessi sono limitati e, cosa più grave, i piccoli non possono più scegliere il libro da soli, toccare con mano, sfogliando le pagine, sdraiandosi a terra, anche con gli amici. Deve intervenire sempre il bibliotecario”.Le biblioteche del Friuli sono in rete, anzi fanno parte di un vero sistema che comprende la. 23 realtà alle quali si uniranno altre dieci biblioteche del Friuli collinare, di cui quattro sono già inglobate e le altre sei lo saranno entro l’anno.“Al momento – spiega Vecchiet – stiamo catalogando le migliaia di libri in più che sono stati acquisiti, cercando di non mettere in rete doppioni. Visto che il territorio del Collinare è molto esteso, per garantire il prestito interbibliotecario una o due volte alla settimana ci sarà un furgone che garantirà gli scambi di libri da una biblioteca all’altra. Un servizio utile per i giovani senza auto e per gli anziani che possono trovare i libro prenotato sotto casa senza doversi spostare. Posso dire che tutte le biblioteche del sistema si sono adeguate alle nuove normative e hanno garantito i loro servizi, con la differenza, rispetto alla Joppi di Udine, di avere, almeno in alcuni casi, spazi all’aperto nelle immediate vicinanze, che hanno consentito la presentazione di libri o la lettura di storie per i bambini, senza perdere la continuità con la biblioteca. L’unico spazio all’aperto che ha la Joppi è il giardinetto davanti alla Sezione ragazzi, inutilizzabile. Per consentire il distanziamento, presentazione di libri e letture devono essere fatte distanti, ai giardini Loris Fortuna o del Torso. Difficile soprattutto per un bambino capire che si tratta sempre di servizi della biblioteca”.I box per la restituzione dei libri 24 ore su 24 e gli stipetti per prendere i documenti prenotati sono ‘invenzioni’ che molto probabilmente saranno mantenute anche quando si tornerà alla completa normalità.“Questi accorgimenti – spiega Vecchiet – sono molto comodi e anche quando la biblioteca sarà di nuovo accessibile al pubblico senza restrizioni rimarranno in uso, perché consentono di evitare code e attese”.Le spese per l’acquisto di box e stipetti non hanno pesato sul bilancio e neanche quelle per la pulizia e sanificazione degli spazi. “La chiusura – conclude Vecchiet – ha fatto risparmiare sulle spese di gestione. Inoltre, proprio perché la biblioteca è rimasta ferma due mesi, abbiamo deciso, in accordo con l’amministrazione comunale, di non chiudere neanche a ferragosto, per non lasciare i cittadini senza servizi preziosi”.. “I lavori - conclude Vecchiet - si erano interrotti per un mese durante il lockdown e poi hanno ripreso a pieno regime. Sono interessati l’illuminazione, i pavimenti e i solai, che potranno essere utilizzati anche per contenere le nuove acquisizioni. Il cantiere dovrebbe chiudere a gennaio 2021”. “Più probabilmente in marzo - dice l’assessore alla Cultura,-, poco cambia. Udine avrà finalmente una biblioteca bellissima e fornitissima”.Laha parzialmente riaperto al pubblico dal 21 luglio, ma i posti a sedere sono soltanto dieci e cinque utenti al massimo possono consultare i libri negli scaffali della stessa stanza. “Fino a due settimane fa – spiega l’aiuto bibliotecaria,– gli utenti dovevano chiedere aiuto agli operatori. Ora lasciamo più autonomia. Usiamo un box per depositare i libri restituiti, che poi restano una settimana in quarantena. A pieno regime sarà il bibliotecario a seguire la restituzione, anche perché è importante mantenere il rapporto diretto con l’utente. Il box è comodo, lo usano in molte biblioteche, anche a Lignano, ma si perde il contatto diretto”. Anche la Pittoni non chiude per ferie.