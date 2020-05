Il web misura la distanza, ma non l’empatia

“Questa edizione è caratterizzata da tre parole: casa, distanza e il verbo abitare. E’ infatti un’edizione fatta in casa e per me casa significa famiglia". Sono queste le parole che Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili ha pronunciato all'inaugurazione di questa quarta edizione, virtuale a causa del Coronavirus.



"Il web misura anche la distanza, non ci permette di misurare l’empatia, i sorrisi - ha proseguito Russo -. Questa insolita distanza fa la differenza. Manca il salutarsi e abbracciarsi. Il digitale è il luogo che significa responsabilità. La rete è un luogo che va abitato con tutti e 5 i nostri sensi. L’umanità è l’unica che può bucare lo schermo".



"Parole O_stili è una splendida community di amici, esperti, professionisti, famiglie, insegnanti, studenti, giornalisti, sociologi, influencer. Quello che abbiamo cercato di fare in questa edizione è stato “accorciare anziché abbattere. L’anno trascorso è stato caratterizzato da quasi 400 sindaci d’Italia che hanno aderito al Manifesto compreso il ministro dello sport e del parlamento europeo, abbiamo raccontato il manifesto in Israele, abbiamo accompagnato la fantastica avventura di Matera 2019, abbiamo consegnato il manifesto a Liliana Segre, e realizzato ulteriori 70 schede didattiche. Siamo qui per accompagnare quello che sta succedendo - ha concluso Russo -, sapendo che nei prossimi mesi la distanza continuerà. Siamo entrati nella fase 2, in cui stiamo capendo il valore della liberta.”

A queste parole si aggiungono quelle dello scrittore Alessandro Baricco: “E’ cambiata la relazione che abbiamo con il digitale, è caduta una sorta di barriera. Il mondo che verrà sarà più capace di vivere il digitale, ma resterà un problema di bilanciamento tra virtuale e reale. Abbiamo un’opportunità enorme che ci offre il periodo: perderemo dei pezzi di mondo e qualcuno ne soffrirà. Una volta il mondo cambiava in seguito a guerre, ora abbiamo imparato a crescere e maturare in un altro modo. Per rinnovare dobbiamo partire da ciò che è vivo e il modo per far passare una crisi è accettarla. Approfittiamo della tempesta e cerchiamo di andare oltre. È sciocco pensare che sarà tutto come prima. Gli umani hanno paura delle cose finchè non gli danno un nome. Il processo linguistico è una specie di onda… è come se avessimo un colore di cui non abbiamo il nome… alla domanda come stai? Non c’è una parola che ci dica come stiamo… non c’è ancora, la stiamo cercando".