Ilaria Capua agli Incontri con l’autore e con il vino

Il mese di agosto porterà agli Incontri con l’autore e con il vino – promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito – una delle più influenti scienziate italiane, Ilaria Capua. Giovedì 4 agosto, l’autrice sarà al PalaPineta alle 18.30 con il suo ultimo libro “Il coraggio di non avere paura. La pandemia vista da una stella” (Solferino).

Perché l’attacco di un nuovo virus è stato sottovalutato ed è potuto diventare una pandemia con conseguenze drammatiche in tutto il mondo? E cosa ci ha insegnato questa emergenza planetaria sulla cura dei più fragili, sul rispetto per l’ambiente e sulle difese sanitarie, tra malattie trasmissibili e nuovi vaccini?

Ilaria Capua, intreccia le sue meditazioni personali e le sue riflessioni pubbliche sulla crisi che ha coinvolto la vita di tutti. Come in un diario rievoca il pericolo a lungo trascurato e gli eventi passati – dall’entusiasmo di Parini per il vaccino contro il vaiolo al negazionismo –, richiama le conseguenze sul pianeta – l’inquinamento e gli effetti sulla biodiversità – e l’importanza del comportamento e della responsabilità dei singoli nell’adottare nuove abitudini per il bene di tutti.

Con l’obiettivo di capire come trovare un nuovo equilibrio, perché "sono millenni che l’Homo sapiens si evolve e si reinventa e anche in questo caso saremo in grado di fare lo stesso, se solo apriremo bene gli occhi e avremo il coraggio di fare un po’ di autocritica".

In degustazione ci sarà la Ribolla Gialla spumante dell’Azienda Agricola Obiz di Cervignano del Friuli. Un vino dal colore giallo paglierino tenue, con perlage fine e persistente. Bouquet delicato e fruttato con vivi sentori di mela verde, ricordi floreali di gelsomino. Dal gusto fresco piacevolmente sapido e minerale, ha un finale armonico: perfetto per i momenti conviviali.

All’interno del PalaPineta ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele autografare dall’autrice.

