Ilaria Tuti fa tappa a Tolmezzo

La Prima Guerra Mondiale è il filo rosso che unisce i prossimi due appuntamenti organizzati dalla biblioteca civica Adriana Pittoni di Tolmezzo.

Il primo incontro è in programma venerdì 24 giugno alle 18 in biblioteca; la ricercatrice Martina Visentin dell’Università di Udine presenterà un aspetto della Grande Guerra ancora poco noto e di grande interesse: l’attività di tutela del patrimonio artistico del territorio dell’allora provincia di Udine – comprendente anche quella di Pordenone - durante il conflitto.

Al momento dell’ingresso in guerra, la Soprintendenza e l’Esercito italiano da subito lavorarono alacremente soprattutto nell’area montana con lo scopo di allontanare dal Friuli il patrimonio di dipinti, altari lignei, oreficeria sacra appartenenti alle chiese del territorio, oltre che ai musei di Udine e Cividale. Non meno importante fu l’azione di tutela svolta in Friuli durante l’anno di occupazione dopo la battaglia di Caporetto (1917-1918).

Gli eserciti austro-ungarico e tedesco, infatti, istituirono due commissioni di protezione del patrimonio artistico a direzione delle quali vennero posti alcuni tra gli storici dell’arte al tempo più riconosciuti. L’incontro presenta tali temi avvalendosi di materiali visivi dell’epoca e mappe geografiche.

E' ambientato nella Grande Guerra “Come vento cucito alla terra”, il nuovo romanzo della scrittrice gemonese Ilaria Tuti che sarà presentato venerdì 1 luglio alle 18 nel giardino del Museo Gortani, via della Vittoria 2 (ingresso libero fino a esaurimento dei posti; in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala multimediale del museo carnico). Dopo il grande successo di “Fiore di roccia”, l’autrice torna in libreria per i tipi di Longanesi con una nuova, potente storia di riscatto e di speranza: la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro.

Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un’occasione di riabilitazione e riscatto. In occasione della presentazione, l’autrice dialogherà con Manuela Malisano.

Per informazioni contattare la Biblioteca civica Adriana Pittoni di Tolmezzo: telefono 0433-487950, e-mail biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it