Ilaria Tuti ospite del Circolo Nuovi Orizzonti

L’appuntamento con Ilaria Tuti, caso letterario esploso in questi ultimi anni e conosciuta al grande pubblico per la serie che vede come protagonista il commissario Teresa Battaglia, è per lunedì 1° marzo alle 21.00 sulla pagina Facebook di Daniele Puntel e del Circolo Nuovi Orizzonti.



Ilaria Tuti ci racconterà come è nata la sua passione per la scrittura e la genesi della sua protagonista più famosa, il commissario Teresa Battaglia, andando ad approfondire il ruolo delle donne nei suoi romanzi. Tutti i suoi libri – in particolare il romanzo storico “Fiore di Roccia” – ci raccontano infatti di donne che, nella loro fragilità e con le loro sofferenze, dimostrano una forza e una resilienza impensabili.



Ma oltre a questo parleremo del suo rapporto stretto con la nostra regione, il suo luogo del cuore, che – oltre ad essere il luogo dove ha deciso di vivere – è l’ambientazione di tutti suoi romanzi.



L’incontro rientra in una serie di incontri online che vuole approfondire temi (letteratura, storia, ambiente, turismo ecc) legati alla nostra regione realizzati da Daniele Puntel e dal Circolo Nuovi Orizzonti. Gli incontri si tengono ogni lunedì alle 21.00 in streaming sulle rispettive pagine Facebook.Daniele Puntel, titolare della cartoleria/libreria “Copia&Incolla”, appassionato di lettura, montagna, sport - in particolare corsa - ma soprattutto fortemente innamorato del Friuli-Venezia Giulia sotto tutti i punti di vista, ha creato e gestisce il gruppo Facebook “Indemoniâs di mont!” dedicato agli amanti delle nostre montagne.Il Circolo Nuovi Orizzonti è una realtà associativa di Udine che da più di 50 anni si occupa di cultura e promozione sociale, operando attivamente per promuovere socialità e aggregazione, e che, in questa fase di stop forzato, sta proponendo incontri e presentazioni online.