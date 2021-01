Ilaria Tuti tra i finalisti degli Edgar Allan Poe Awards 2021

La scrittrice gemonese Ilaria Tuti è tra i finalisti degli Oscar internazionaly del mistery, gli Edgar Allan Poe Awards 2021, prima italiana ad aggiudicarsi la prestigiosa candidatura.



E' grazie a 'Ninfa dormiente' (ed. Longanesi), il secondo romanzo con protagonista il commissario Teresa Battaglia e ambientato nella Val Resia, che - prima italiana - ha ottenuto la prestigiosa candidatura. Il romanzo, infatti, nel 2020 è stato pubblicato negli Stati Uniti (ed. Soho Press), conquistando i membri che fanno parte della Mistery Writers of America che assegna il premio. 'Ninfa dormiente' si è aggiudicato la candidatura nella sezione Sue Grafton Award, nata tre anni fa e dedicata ai migliori personaggi femminili della letteratura mistery.



Una bella notizia che arriva a due settimane dalla pubblicazione del terzo libro con protagonista la coppia Battaglia-Marini, 'Luce della notte' che si colloca temporalmente dopo 'Fiori sopra l'inferno'. Come prevedibile, l'ultimo nato dalla penna di Ilaria Tuti è un successo editoriale, subito entrato nella Top ten dei libri più venduti in Italia.



La cerimonia di premiazione si terrà il 29 aprile 2021.