Immacolata e eeek end al Castello di Duino

Apertura speciale, dalle 9.30 alle 13 di mercoledì 8 dicembre al Castello di Duino, nel rispetto delle regole previste dalla normativa vigente in materia di Covid (esibizione del Green Pass valido, uso della mascherina negli interni/esterni e distanziamento sociale). Il Castello di Duino sarà aperto anche nel fine settimana, sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle 9.30 alle 16, mentre sarà chiuso il 17, 18 e 25 dicembre 2021 e il primo gennaio 2022.



All'interno si potrà ammirare una splendida mostra dedicata alla pittura della Cina Imperiale, sita al primo piano nella Galleria del Castello. Per accedere al Castello non è necessaria la prenotazione. Per visite guidate si deve prenotare in anticipo scrivendo a visite@castellodiduino.it o telefonando allo 040/208120.