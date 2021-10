Proseguono gli incontri pubblici nell’ambito del progetto del Comune di Buttrio TreeArt, che propone per tutto il mese di ottobre nella settecentesca Villa di Toppo Florio una serie di appuntamenti settimanali che mettono in dialogo cultura, arte, e sostenibilità nel segno di un grande protagonista, l’Albero. Appuntamento sabato 9 ottobre, alle 16.00, con il docente di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Udine Alessandro Del Puppo in dialogo con Donatella Nonino e Amerita Moretti di Opificio330, l’associazione che cura l’ideazione delle iniziative artistico-culturali di TreeArt. L’incontro, dal titolo “Immagini della natura, arte nell'ambiente”, approfondisce il rapporto fra arte e natura a partire da una ricerca avviata alcuni anni fa presso l’Università di Udine: un team di storici dell’arte, insieme a uno studioso di botanica, hanno iniziato a studiare la pittura di paesaggio realizzata in Friuli Venezia Giulia tra Otto e Novecento come documento storico sia dell’assetto agro-silvo-pastorale sia delle specie botaniche presenti, o importate, nel territorio. Ulteriore tema riguarderà come la rappresentazione della natura, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, si è emancipata dai tradizionali codici della pittura di paesaggio, accettando la sfida di un lavoro dentro e insieme alla natura, a partire dal quella che si è definita land art, o arte ambientale. Gli ambiti di ricerca di Alessandro Del Puppo, e le relative pubblicazioni, riguardano il futurismo, la scultura italiana del Novecento e le relazioni tra arte, ideologia e sistemi culturali.



Prosegue fino al 24 ottobre nell’ambito di TreeArt anche la mostra personale dell'artista francese Christian Lapie con una selezione delle sue suggestive opere lignee, i dipinti e i lavori in bronzo. Nel parco di Villa Florio è possibile ammirare la sua opera monumentale di oltre sei metri di altezza, "Les secrets en equilibre", che è stata lasciata dall’artista in modo permanente per contribuire alla creazione di un museo contemporaneo a cielo aperto. Visite ogni sabato e domenica dalle 10.30 alla 20.00. Tutto il programma e le info su www.treeartfestival.it.