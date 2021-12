Immagini di un passato ancora presente

Un passato ancora vicino nel tempo, ma già fissato nella storia: quello che coincide col riconoscimento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la creazione della Provincia di Pordenone e dell’Università di Udine. Ma anche con il boom demografico e le trasformazioni urbanistiche delle nostre città, le contestazioni giovanili e gli scioperi dei lavoratori, oltre ad avvenimenti luttuosi come l’alluvione del ‘66 e il terremoto del ‘76 Fotografia come testimonianza. Friuli 1960-1980, aperta nella chiesa di San Francesco a Udine fino al 9 gennaio e organizzata dall’Irpac (Istituto Regionale di Promozione e Animazione Culturale), è un grande affresco del nostro passato prossimo: il frutto di un intenso lavoro di ricerca condiviso con diverse istituzioni pubbliche e private regionali, ma anche con la collaborazione di archivi privati che hanno consentito di esporre al pubblico numerosi scatti inediti tra le oltre 50 immagini selezionate.



TRAGUARDI ISTITUZIONALI

LA STORIA SENZA ‘MAIUSCOLA’

“ANNI DI CAMBIAMENTI”

- Il progetto, che comprende anche alcuni filmati messi a disposizione dalla Cineteca del Friuli e dalle teche Rai, oltre a un catalogo con saggi di Claudio Domini, Paolo Medeossi e Alvise Rampini, è iniziato con l’analisi e la ricerca dei principali avvenimenti storici che hanno interessato il nostro territorio tra il 1960 e il 1980: anni ricchi di importanti traguardi istituzionali, ma pure di avvenimenti di cronaca fissati nella memoria dagli scatti dei professionisti. E anche da quelli apparentemente meno celebrati di tutti gli ‘amatori’ che hanno documentato avvenimenti politici, cerimonie, eventi sportivi, pubblici e privati.- La mostra fotografica dell’Irpac non si limita infatti a ripercorrere la storia con la maiuscola, trasmessa dai principali media, anche e soprattutto grazie all’opera dei fotografi professionisti, ma è l’occasione per rivivere frammenti di quotidianità o eventi di particolare interesse. Come le visite in regione di importanti esponenti del mondo politico e culturale negli Anni ‘70 (Marco Pannella a Udine, Dario Fo a Trieste con Franco Basaglia, i funerali di Pier Pasolini). O la costruzione (e distruzione) nel decennio precedente di edifici che fanno (o hanno fatto) parte della storia della città, dal Palasport Carnera al Teatro Puccini e il Cinema Eden, sopravvissuti solo nella memoria.- E poi, la parte forse più originale: i volti, gli abiti, le occasioni di incontro (quello che oggi chiamiamo ‘assembramento’…) e le consuetudini – che oggi sembrano lontane più di un secolo - di un periodo spesso mitizzato, in bilico tra nuovi desideri, sacrifici condivisi e speranze. “La narrazione iconografica - come spiega Lorenzo Ventre, presidente dell’Irpac - di un passato che ancora si proietta nell’oggi e ci riporta ad un periodo di fermenti, rincorse e a volte di perdite e delusioni. Un periodo di cambiamenti del quotidiano, fissato con realismo dalla fotografia”.