Imparare a comunicare nell’era digitale

Il mondo dei social ha modificato profondamente i linguaggi e le relazioni, e non sempre in meglio: gli atteggiamenti e i linguaggi violenti si sono moltiplicati, e se è vero che i social media sono luoghi virtuali, è anche vero che le persone che vi si incontrano sono reali, e che le conseguenze delle parole che usiamo sono reali.



Per sensibilizzare sul tema il Centro Didattico Digitale di Tolmezzo, gestito dall’UTI della Carnia, propone, per il 16 novembre alle ore 18, il seminario online Parole o_stili – come stare in rete. Si tratta di un incontro on line di circa due ore con Rosy Russo, presidente dell’Associazione Parole O_stili, per acquisire una cultura digitale rispettosa attraverso la sensibilizzazione verso il potere delle parole e l’effetto “reale” che possono avere sugli altri, anche quando usate nel mondo virtuale dei social. Verrà presentato il Manifesto di Parole o_stili, che vuole diffondere l’attitudine positiva a scegliere le parole e lo stile con cui le persone stanno in Rete.



Ma cos’è Parole o_stili? Si tratta di, per responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. A questo scopo l’associazione organizza iniziative di sensibilizzazione e formazione, percorsi di educazione civica e occasioni formative rivolte ai cittadini, ai ragazzi e agli studenti di ogni ordine e grado., promosso dalla Regione Autonoma FVG attraverso Insiel e coordinato per l’area carnica dall’UTI della Carnia.con il proprio nome, residenza e un recapito telefonico. Gli iscritti riceveranno le credenziali di accesso alla conferenza, che si terrà su piattaforma Google Meet.