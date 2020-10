Impatto economico delle migrazioni sulla nostra economia

Nuovo appuntamento per la rassegna ITINE-RANDOM al Circolo Nuovi Orizzonti. Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 presso la sede dell'associazione (via Brescia 3) si terrà l'incontro “Viva l'Italia …metà dovere e metà fortuna” incentrato sugli impatti economici delle migrazioni sulla nostra economia. Ospite la Fondazione Moressa che, attraverso i risultati del decimo Rapporto sull'Economia dell’Immigrazione presentato ufficialmente il 14 ottobre a Roma, spiegherà come il contributo degli stranieri abbia un peso sempre più rilevante sulla nostra economia, fornendoci così nuovi elementi per valutare quello che ormai è diventato uno dei temi centrali dell'agenda politica.



Concluderanno la serata la diretta testimonianza di alcuni protagonisti.