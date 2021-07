Imperium, viaggio nel potere, la rassegna estiva del Circolo Nuovi Orizzonti

Questa estate il Circolo Nuovi Orizzonti organizza Imperium: viaggio nel potere, rassegna che fa parte del programma di UdineEstate 2021 e che, con un ricco cartellone con una ventina di appuntamenti, ci accompagnerà fino all’autunno.

Il Potere è duplice e ci pone di fronte ad uno specchio. Come sostantivo, indica l’influenza che una persona o un’istituzione possono esercitare sul mondo circostante, migliorandolo nella responsabilità o peggiorandolo nell’oppressione. Come verbo, è l’incipit di ogni possibilità concreta e attiva che ciascuno di noi associa ad un futuro cambiamento

La rassegna, realizzata grazie al contributo del Comune di Udine e al sostegno di Bluenergy Group, nonché alla collaborazione di numerose associazioni e artisti, vuole quindi essere una esplorazione, tra teatro, musica, cinema e letteratura, delle infinite sfaccettature e dei risvolti di questo doppio significato, che diventeranno le tappe del nostro viaggio estivo.



Per quanto riguarda la programmazione di luglio, gli eventi hanno avuto il via già il 2 luglio con una importante collaborazione con il festival Vicino/lontano, con il quale è stato presentato il romanzoSeguirà questo fine settimana,, perla maratona di lettura della casa editrice Morganti, organizzata con la libreria Copia&Incolla.doppio appuntamento con, rapper friulano, protagonista nel pomeriggio di un laboratorio di freestyle dedicato ai ragazzi dagli 8 anni e, a seguire alle 21.00, di un incontro in cui ci parlerà della sua esperienza musicale, del potere della musica e dell'importanza della difesa della propria identità linguistica.Ilnuovo appuntamento con i libri: con Forum Editrice presenteremo, il nuovo libro diche dialogherà con, ricercatore e docente presso l'Università di Udine.Appuntamento sotto la Loggia del Lionello: prendendo spunto dall’indagine SWG sui comportamenti (più o meno) sostenibili degli Italiani si approfondirà, grazie anche alla presenza sul palco del prof.(Delegato del Rettore per il Settore della Sostenibilità), come noi e le nostre abitudini quotidiane abbiamo – volendolo - il potere di mitigare il nostro impatto sul Pianeta che ci ospita.Infine, terminiamo il mese di luglio con un importante appuntamento:in piazza Venerio per uno spettacolo che unisce letteratura e teatro scientifico: l'attoree il professorindagheranno il rapporto tra scienza e religione, tra grandi classici e miti antichi.Tutti gli appuntamenti saranno svolti in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid; è preferibile effettuare la prenotazione, inviando una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.comI dettagli del programma sono disponibili sul sitoe sulla pagina Facebook e Instagram del Circolo Nuovi OrizzontiIl Circolo Nuovi Orizzonti è una realtà associativa di Udine che da più di 50 anni si occupa di cultura e promozione sociale, operando attivamente per promuovere socialità e aggregazione, e che, in questa fase di forzato stop, sta proponendo incontri e presentazioni online.