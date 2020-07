Imprese epiche di donne semplici

Sono le mani di una donna non più giovane quelle che raccolgono la terra martoriata dal terremoto, in quel 6 maggio 1976 che ha riscritto il destino di tutti, persino di chi non era ancora nato. Sono le mani di Agata Primus: spigolosa, quasi ostile e malinconica, ma soprattutto determinata, forte e caparbia. Sono le mani di una portatrice carnica. Ilaria Tuti, scrittrice gemonese, autrice di Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente, è in vetta alle classifiche nazionali con Fiore di roccia, non un thriller come i precedenti, ma un romanzo – il terzo per Longanesi - che affonda le radici nella storia del Friuli, riportandoci alla Prima guerra mondiale, nel 1915, sui monti intorno a Timau, in Carnia.



VICENDE POCO CONOSCIUTE - Un conflitto crudo, dove il corpo a corpo contrapponeva giovani ad altri giovani, una guerra di cui il nostro territorio ancora oggi porta le cicatrici, quelle interminabili trincee e mulattiere oggi oggetto di gite domenicali. Una guerra che non è stata solo degli uomini inviati al fronte, ma anche delle donne rimaste in paese a fare i conti con la fame, la miseria e a piangere i morti, cercando di sopravvivere. Ci sono storie meno conosciute, in particolare nel resto d’Italia, che oggi più che mai chiedono di essere raccontate e tramandate, come quella delle portatrici carniche, che con le gerle cariche di munizioni e ogni genere di rifornimento salivano al fronte di notte, dopo una giornata di lavoro nei campi, con indosso i tradizionali scarpetz per non farsi sentire dai ‘diavoli bianchi’, il nemico austriaco.



IN MEMORIA DI MARIA PLOZNER - Com’è nata l’idea di raccontare queste donne? “Sono donne che ho nel cuore da quando ero piccola e me ne parlavano. Ho cominciato a pensare al romanzo 4 anni fa, poi ho visitato il Museo della Grande Guerra di Timau che mi ha aperto un mondo di ricordi, storie ed emozioni. Mi sono documentata, trovando episodi talmente belli che dovevano essere raccontati”.

Chi erano le portatrici che hanno ispirato la storia di Agata? “Erano contadine di montagna che aiutarono i soldati italiani isolati in vetta. Ragazze mandate a combattere lungo la linea di confine, dove non c’erano né trincee né mulattiere, per portare i rifornimenti in quota. Il comando italiano, in difficoltà e accerchiato dal nemico austriaco, scese a valle e andò nei villaggi lanciando il grido d’aiuto alla popolazione. Queste donne semplici ma straordinarie intrapresero un’impresa epica. Agata, la protagonista, cuce assieme i fatti reali che avevo appuntato durante le mie letture. Le altre portatrici sono disegnate su ricordi donati da persone e una di loro è ispirata a Maria Plozner Mentil, simbolo di quest’opera di soccorso che durò più di 2 anni e mezzo e unica donna a cui sia stata intitolata una caserma”.

Un romanzo con donne straordinarie e uomini di grande forza morale. Quanto è importante, oggi, ricordarne il sacrificio? “La memoria è fondamentale. La storia della Prima guerra mondiale non riguarda solo il Friuli, ma tutta l’Italia. Si parla spesso di confini e di Patria in modo quasi improprio e molto spudorato. Bisognerebbe invece, ricordare il sangue versato e capire che sono parole sacre, che necessitano di pudore. Sono morti milioni di ragazzi e non bisogna dimenticarlo”.