Tutti a bordo, “In astronave verso mondi astratti” con l’edizione 2020 di “Sentieri Illustrati”, l’annuale evento espositivo allestito a Pordenone dal Centro Iniziative Culturali in omaggio all’illustrazione per l’infanzia, la forma d’arte che accompagna l’uomo dai suoi primi sguardi verso la vita, e che sa educare alla libertà, ai sentimenti e alle emozioni.



Si inaugura sabato 3 ottobre, alle 17.30 nella Galleria Sagittaria del Centro Casa Zanussi di Pordenone la 12a edizione della mostra promossa dal CICP, Centro Iniziative Culturali Pordenone in collaborazione con il Centro Culturale Casa Zanussi Pordenone, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: un percorso espositivo dedicato quest’anno alla Polonia, con 15 grandi illustratori che porteranno a Pordenone la loro esemplare storia creativa, dove le immagini diventano parole e le parole sono immagine.



Una formidabile astronave espressiva che idealmente congiunge gli albori della comunicazione dell’uomo ai traguardi più innovativi e sperimentali della grafica del nostro tempo.Ecco dunque i 15 protagonisti, selezionati dalla storica dell’arte polacca Kasia Boratyn, per condurci “In astronave, verso mondi astratti”: sono Katarzyna Bogucka, Bohdan Butenko, Aleksandra Cieślak, Małgorzata Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Agata Królak, Grażka Lange, Piotr Młodożeniec, Daniel Mróz, Janusz Stanny, Henryk Tomaszewski, Małgorzata Urbańska, Józef Wilkoń e Stanisław Zemecznik.Come sempre, la rassegna “Sentieri Illustrati” è a cura di Angelo Bertani e Silvia Pignat, su progetto grafico e allestimento di Silvia Pignat, per il coordinamento della presidente del Centro Iniziative Culturali di Pordenone Maria Francesca Vassallo. Appuntamento per la vernice sabato 3 ottobre 2020 alle 17.30 nell’Auditorium Lino Zanussi del Centro Culturale Casa Zanussi a Pordenone., su prenotazione, integrata da laboratori per le scuole e visite guidate su richiesta. Catalogo in Galleria, info: Centro Iniziative Culturali Pordenone, tel. 0434.553205. cicp@centroculturapordenone.it