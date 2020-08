In Biblioteca a Pordenone si torna a studiare e navigare

Da martedì 1 settembre saranno nuovamente disponibili al pubblico della Biblioteca civica le postazioni per lo studio su testi propri e le postazioni per la navigazione internet. “Il servizio è stato riattivato nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, per garantire la salute degli utenti e del personale – ha affermato l’Assessore alla Cultura Pietro Tropeano – e rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ritorno alla normalità in sicurezza che risponde alle esigenze di tanti cittadini, studenti e studiosi, che chiedono di poter usufruire degli spazi della nostra biblioteca civica”.

In questa prima fase il numero delle postazioni sarà limitato a 4 postazioni Internet e 8 postazioni studio, collocate al primo piano della biblioteca, mentre al piano terra continuano a svolgersi i servizi già a suo tempo attivati di prestito, prestito interbibliotecario e consultazione in sede di documenti esclusi dal prestito, antichi e moderni. Come per gli altri servizi, per accedere gli utenti devono essere iscritti alla biblioteca per garantire il tracciamento in caso di necessità, indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in loco, sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e igienizzare le mani con il gel messo a disposizione all’ingresso e nelle sale.

L’accesso avviene solo su prenotazione telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18) o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it. Sono previsti due turni, uno alla mattina dalle 9.30 alle 12.30 e uno al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, dal martedì al sabato. È possibile prenotare solo un turno al giorno per dare modo a tutti di fruire del servizio. Rimangono ancora sospese la consultazione dei quotidiani e delle riviste e l’accesso alle sale per la scelta autonoma dei libri. Di seguito le modalità di fruizione dei servizi finora attivati in Biblioteca civica.

La Biblioteca è aperta al pubblico solo su appuntamento da martedì a sabato. Il servizio di prestito si effettua su prenotazione. I documenti vanno prenotati: - online sul sito www.biblioest.it - inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). o Il servizio di prestito interbibliotecario si effettua su prenotazione. I documenti vanno richiesti inviando una mail all’indirizzo interbib@comune.pordenone.it In entrambi i casi la biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento di ritiro. o La restituzione dei documenti ricevuti in prestito può avvenire tutti i giorni senza limiti di orario esclusivamente utilizzando il BOX DI RESTITUZIONE posizionato in piazza XX Settembre accanto all’ingresso della Sala Mostre.

Per iscriversi alla biblioteca bisogna: - scaricare e compilare il Modulo di iscrizione ai servizi di prestito e di navigazione Internet (pdf) - inviare il modulo compilato, insieme alla scansione di un documento di identità valido e al codice fiscale, all'indirizzo mail: biblioteca@comune.pordenone.it Una volta preparata la tessera, la biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento per il ritiro della stessa.

L’accesso alle postazioni studio e alle postazioni Internet si effettua su prenotazione: - inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). La consultazione in sede si effettua su prenotazione per motivate esigenze di studio e di ricerca. Vanno specificati i documenti che si intendono consultare. La prenotazione va richiesta: - inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18).

La scelta dei libri in loco si effettua su appuntamento, specificando l’argomento dei libri che si intendono prendere in prestito. L'appuntamento va richiesto: - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18) - via mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it (l'utente verrà ricontattato per concordare data e ora di accesso)