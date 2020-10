In biblioteca a Udine si parla dei templari

Mercoledì 7 ottobre, alle 18 nella Sala Corgnali della Biblioteca Civica Joppi di Udine, per il ciclo dei 'Dialoghi in Biblioteca', sarà presentato il libro di Floreana Nativo, 'I templari. Tra fede, malicidio e leggenza', edito l'anno scorso da Panda edizioni. Presenterà il volume il professor Angelo Floramo.



I Templari, fin dalla loro comparsa, hanno sempre suscitato rispetto e timore. Ma il loro scioglimento, e soprattutto il loro tesoro (vero motivo della loro ignominiosa fine) hanno alimentato nei secoli il mito. Nati come monaci cavalieri per la difesa del Tempio, avevano un'organizzazione interna rigorosa, ma hanno sviluppato notevoli innovazioni logistiche, agroalimentari e bancarie, tanto da essere tra i primi fondatori di molte istituzioni arrivate fino ai giorni nostri.



Floreana Nativo, grazie ai suoi studi storici e simbologici, analizza e illustra la loro storia nel suo modo di scrivere piacevole e circostanziato, spiega i meandri della loro cultura e delle leggende che tuttora li circondano, rendendo i templari un qualcosa di chiaro e comprensibile. Numerose poi sono le foto che arricchiscono la narrazione e la rendono immediata e ancor più piacevole.

La foto di copertina è dell'illustratrice friulana Barbara Picotti.



A causa dell'emergenza Covid è obbligatoria la prenotazione dei posti telefonando allo 0432 1272589.