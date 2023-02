In File con Andrea Tilatti e Gabriele Zanello

Quarto appuntamento di “In File 2023”, la rassegna ideata dall’Associazione culturale Colonos APS, un progetto finanziato da Arlef, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L’edizione 2023 nasce ancora sotto la direzione artistica di Federico Rossi e quella scientifica di Angelo Floramo, con il sostegno di Nonino Distillatori, CiviBank e in collaborazione con Comune di Lestizza, Consulta Giovani del Comune di Mortegliano, Clape di culture, La Patrie dal Friûl, Osteria di Bic - San Daniele del Friuli. Il titolo scelto quest’anno per la rassegna si ispira a un verso di Pierluigi Cappello e diventa occasione straordinaria per esplorare il Friuli come crocevia tra mondi, culture e popoli che in modo diverso sono arrivati dal Nord o dal Sud, dall’Est o dall’Ovest.

Domenica 12 febbraio, all’Agriturismo Ai Colonos di Villacaccia di Lestizza, alle 16.30, potremmo percorrere insieme “MicroMacrocosmus”, titolo della conferenza storico-linguistica con Andrea Tilatti e Gabriele Zanello, moderata da Giulio Pagotto.

Nella storia friulana, non tutti i punti cardinali hanno avuto la stessa importanza. Nei documenti trovano conferma diversi momenti che, dall’antichità fino al Medioevo, permettono di individuare un rapporto tra lo spazio fisico e sociale che oggi chiamiamo Friuli e punti di vista o i presupposti culturali in base ai quali veniva definito da chi si è interrelato con esso e ne ha lasciato testimonianze.

Dal momento che la lingua è la rappresentazione fedele della storia del popolo che la parla, se si analizza il lessico si riesce a capire come si intersecano e si mescolano gli elementi che provengono dal contatto con diverse culture e popolazioni. E si capisce anche la storia e la condizione della lingua friulana, che nasce proprio da una “particolare combinazione” di quegli elementi e di quei momenti che compongono la nostra tradizione linguistica e culturale, sia per quanto riguarda la descrizione dell’ambiente sia per la visione del mondo.

Tutti gli incontri (eccetto la proiezione della video-inchiesta a Lavariano) sono riservati ai soci. La quota associativa per il 2023 è di 10 euro.

Per il programma completo della rassegna www.colonos.it, info@colonos.it e pagine social dell’associazione.