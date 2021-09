In libreria 'Alla fine dei baci', il nuovo romanzo di Marco Anzovino

Dopo il calore e il grande successo di pubblico con cui è stato accolto in occasione dell'anteprima nazionale a Pordenonelegge, arriva oggi martedì 28 settembre in tutte le librerie d’Italia e sulle piattaforme di vendita on line, Alla fine dei baci: il nuovo romanzo di Marco Anzovino.



Pubblicato da Biblioteca dell’immagine, è il terzo lavoro dello scrittore pordenonese che – grazie alla sua esperienza di musicoterapeuta ed educatore nel campo delle tossicodipendenze – è diventato un punto di riferimento sulle questioni che riguardano l’adolescenza. Ed è infatti nella vita di un gruppo di adolescenti che Anzovino – con la sua consueta delicatezza e straordinaria empatia – porta i suoi lettori e le sue lettrici alla scoperta di quel legame unico ed indissolubile che c’è tra i ragazzi e la musica.



Siamo negli anni Novanta, nel mondo delle band giovanili contraddistinto dalla voglia di suonare insieme, di accordarsi l'uno con l'altro prima ancora di farlo con gli strumenti.



C'è il fascino di un cinema di provincia e di una storia che si dipana intorno.Giada e Luca sono due adolescenti che suonano nella stessa band, i «Dacapo», ed attraverso l'esperienza della musica, vivono anche quella dell'amore. Condividono con i loro amici una sala prove in un garage, i sogni di libertà, le paure, il palco, i segreti che solo a diciassette anni si possono avere.Un romanzo che racconta l'irrefrenabile vitalità e l'immensa fragilità a cui si espongono i ragazzi, una narrazione che fa assaporare il gusto che dà loro il suonare insieme, esperienza che è metafora della vita, primo banco di prova per misurarsi con il fare e costruire progettualità che hanno la dimensione del “noi”. Un’esperienza quella della musica che è appartenenza e direzione e che offre nella burrasca dell’adolescenza un luogo protetto in cui stare e crescere.Come noto, Marco Anzovino è anche un affermato musicista e, ancora una volta, regala ai suoi lettori una colonna sonora che li accompagni nel viaggio tra le pagine del suo libro, non più però allegando al volume un cd, ma grazie a un QR code che apre le porte a 17 brani del passato e del presente densi di sentimenti. Insomma l’ennesimo progetto che coinvolge ed emoziona da leggere ed ascoltare tutto d'un fiato.