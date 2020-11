In libreria shopping anche su appuntamento

Le librerie di Udine fanno squadra. In vista del Natale e alla luce delle restrizioni imposte a causa della pandemia in corso, si stanno organizzando per garantire ai clienti acquisti in sicurezza senza rinunciare al servizio di qualità e all'assistenza del libraio. Libreria Einaudi, La Feltrinelli Libri e Musica, Libreria Martincigh, Libreria Moderna, Odòs Libreria Editrice e Libreria Tarantola lanciano un'iniziativa per non farvi trovare impreparati a Natale.

“Se a dicembre non volete fare code o sostare più del dovuto in libreria, abbiamo pensato di offrirvi un servizio esclusivo – annunciano sui social -: lo shopping su appuntamento! Per avere del tempo tutto vostro, e una libraia o un libraio a completa disposizione”.

Insomma, in libreria come in boutique, per scegliere i libri da regalare senza fretta e potendo contare sui consigli dei librai.

Per prenotare è sufficiente contattate la libreria del cuore e fissare un appuntamento.