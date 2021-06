In libreria torna Teresa Battaglia nata dalla penna di Ilaria Tuti

Esce oggi in libreria, in tutta Italia, l'ultimo romanzo della scrittrice gemonese Ilaria Tuti, 'Figlia della cenere' (ed. Longanesi). Torna l'amato commissario Teresa Battaglia alle prese con un viaggio agli inferi che ha radici profonde, risalenti a 27 anni prima. Ritroviamo una Teresa Battaglia diversa, invecchiata e afflitta dalla sua condizione di salute, rassegnata ormai a lasciare il suo ruolo.

Un serial killer spietato, Giacomo, irrompe prepotentemente nella vita di Teresa, riportando alla luce fatti accaduti molti anni prima, quando il commissario muoveva i primi passi in ambito professionale e combatteva contro i propri demoni privati.

'Figlia della cenere' porta il commissario Battaglia e la squadra di cui fa parte l'ispettore Massimo Marini agli albori della storia. Nella basilica di Aquileia, i mosaici antichi parlano di leggende, di cultura esoterica, di religione, ma non solo. Una mano misteriosa ha disseminato indizi, celati abilmente in un luogo sacro e ricco di mistero. Teresa Battaglia, nonostante la salute sempre più compromessa, nonostante la mente annebbiata cancelli i ricordi, con accanto la sua inossidabile squadra, troverà la luce.

Ilaria Tuti presenterà il romanzo venerdì 4 giugno, alle 18.30, alla libreria Meister di San Daniele. Venerdì 11 giugno sarà a Udine, alla Libreria Friuli, sabato 19 alle 10, a Trieste, in Sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio per 'Un weekend d'autore'. Infine, mercoledì 30 giugno, alle 20.30, sarà a Farra di Soligo, a Villa Soligo di Conegliano.