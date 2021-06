In mostra i talenti femminili dell'arte contemporanea

La Biennale Internazionale Donna è una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste e dall’Associazione Biennale Internazionale Donna, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido con il patrocinio del MIC ed è realizzata grazie alla generosità di WiQO, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Insiel, Generali Unità d’Italia, Rosso Srl, IsCopy, ENAIP, Camerata Strumentale Italiana, Gruppo Pragma, BBS Grafica, Art Agency Ltd. Giunta alla sua terza edizione, si svolge nella splendida cornice del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste fino al 18 luglio 2021.



Questa manifestazione d’arte contemporanea rivolta solo ad artiste donne è nata con il desiderio di creare uno spazio espositivo dedicato al mondo femminile, con l’obiettivo di dare voce e visibilità ad artiste emergenti di grande talento. Al loro fianco sono state invitate anche artiste di fama internazionale, quali Aidan Salakhova, nota per essere stata oscurata alla Biennale di Venezia del 2011 dal padiglione dell'Azerbaijan e poi riesumata da Sgarbi al padiglione Italia. E’ oggi una delle artiste donne più quotate in Russia. Partecipa alla BID con un'opera prima, una statua di 3 metri d'altezza in marmo di Carrara dal nome “Obelisque”; Hoda Tawakol, tra le artiste più acclamate di ART DUBAI 2021, le sue opere sono un inno alla femminilità. A BID21ART partecipa con un’opera dal titolo: “La Grande Odalisque”. Ora vive ad Amburgo, dove ha vinto il New Position Art Prize oltre alla Borsa di studio dal Ministero della Scienza e della Ricerca della Germania. Eva Ruhland invece affronta temi contemporanei come il clima e le ripercussioni sul nostro pianeta con installazioni multimediali su ampia scala e sviluppa spazi per pensare e sperimentare in ambito multimediale. Eva fa parte delle artiste provenienti dal Haus der Kunst di Monaco di Baviera. Iv Toshain, una delle artiste emergente bulgare invece, propone l’opera video “Opposites” davvero interessante, dove militari e soldatesse si intersecano in una sequenza di immagini ipnotiche e ripetitive davvero convincenti. Sono ben 79, provenienti da quattro continenti e tutte talentuosissime le donne da scoprire che partecipano a questa edizione della Biennale.



Curata da Gabriela Von Habsburg, scultrice astratta di fama internazionale, la Biennale di Trieste verte sul tema de “Le Trasformazioni silenziose”, secondo l’interpretazione del filosofo e sinologo Francois Jullien, che nell’omonimo testo del 2009 mette in luce i mutamenti che avvengono sotto i nostri occhi e che è impossibile osservare nel momento in cui accadono. Si tratta di una trasformazione così lenta e continua da non poter essere avvertita.L’esposizione si propone di indagare le capacità espressive delle artiste nel trasformare in linguaggio universale gli impercettibili cambiamenti della realtà che ci circonda, colti da un punto di vista intimo, ambientale, emotivo o simbolico. Interpretazioni diverse in differenti forme d'arte: dalla pittura alla scultura, dal ricamo alla ceramica, dalla fotografia ai filmati per far lavorare l'immaginazione femminile e dare vita a rappresentazioni di silenziose metamorfosi che invadono il tempo e lo spazio attuale.Luisa De Santi, artista tessile ha portato negli spazi del Magazzino 26, sul tema delle trasformazioni silenziose, l’installazione modulare di alcuni lavori della sua serie Piccoli giardini. L’artista ha sviluppato una serie di lavori in rilievo, usando filati in colori luminosi e un gran numero di elementi di riciclo, derivati da fiori di plastica e piante finte, assemblati attraverso fitti punti e meticolose lavorazioni ad ago. Un lavoro meticoloso e preciso dove i giardini sono metafore di un luogo in cui si spera e si sogna, dove è possibile meditare e prendersi cura del proprio io interiore, dove si impara ad aspettare e ad avere pazienza.Le forme circolari utilizzate dall'artista non sono casuali, ma rappresentano gli andamenti circolari e ciclici della natura. I colori rappresentano le sensazioni e i sentimenti, i fitti ricami e i punti sono il lavorio interiore e gli elementi in plastica rappresentano la relazione distorta attuale nei confronti della natura.Catrin Bolt nella sua serie di foto "paesaggi di plastica" ha recuperato sacchetti e fogli di plastica e li ha disposti su un tavolo, illuminati e fotografati in modo tale da sembrare dei paesaggi. I panorami spaziano da prospettive classiche a ambientazioni stranamente surreali. La plastica in tutte le dimensioni e tipologie sta diventando parte del nostro ambiente, cambiandolo completamente. Le viste mostrano l'ambiente che la plastica stessa sta formando: quasi romantico o anche inquietante, abbandonato o intatto. La plastica, essendo ovunque nel nostro ambiente, sta plasmando ciò che ci circonda e i loro osservatori. I paesaggi vuoti e perduti sono ambivalenti: sembrano belli, ma completamente privi di vita e deserti.Un altro scenario è quello proposto da Elena Nonnis, che con i suoi lavori di incisione e ricamo crea realtà che si sovrappongono e che sono lasciate alla libera interpretazione. Non c'è tempo, non c'è spazio ma diverse prospettive e punti di vista. Il soggetto non è importante ma lo è la percezione che si coglie dalla sua osservazione, le emozioni che rilascia. Volti e immagini si confondono, si perdono, ridotti a tracce. Frammenti cuciti emergono dallo spazio bianco dove c'è un positivo e un negativo nella tela così nella vita.Rappresenta i grandi cambiamenti geografici l’opera “White” (Europe 2014) di Cristiana de Marchi, in una tecnica di ricamo su tela. Quelle trasformazioni silenziose che riguardano i confini territoriali e culturali in atto giorno dopo giorno. L’artista che ha vissuto per molti anno fuori dall’Italia, dove è cresciuta, ha notato che la memoria stava svanendo e così ha iniziato una mappa della sua città natale, Torino. Queste opera che raffigura la mappa dell’Europa è stata soggetta ad una radicale trasformazione dal 2014, tracce di un processo “corrosivo” che ha alterato la “purezza” della rappresentazione iniziale. Alterando la qualità incontaminata della superficie, l’opera incorpora il processo di decadenza del materiale per riflettere sul principio di alterazione di un’idea originale, trasmettendo al tempo stesso un senso di temporalità al lavoro.Preziosa la collaborazione con WiQO, azienda leader nella medicina estetica dove arte e bellezza sono nel dna del gruppo: “Se è vero che la medicina è arte che si avvale della scienza, tanto più può esprimersi quale arte in questo campo” ha dichiarato la dott.ssa Rosanna Castellana, direttrice scientifica di WiQO. “Sincero l’entusiasmo – prosegue - per l’invito ricevuto dalla curatrice, artista di fama internazionale, Gabriela von Habsburg e dal Comitato Scientifico a sostenere quest’esposizione dal respiro internazionale, aperta ad artiste provenienti da tutto il mondo. Il tema dell’edizione, di grande spessore, si presta a molteplici interpretazioni: tra le “trasformazioni silenziose”, che tutti siamo destinati a percorrere, c’è l’invecchiamento. L’arte della medicina estetica di cui WiQO è orgogliosa portavoce aiuta a conservare più a lungo la giovinezza: regala alle donne una sana e naturale bellezza”.: mercoledì e giovedì 17-20: venerdì, domenica e festivi 10-13 e 17-21; sabato 10-13 e 15-21. Dal 26 giugno al 18 luglio 2021 l’orario della Biennale Internazionale Donna sarà ampliato con aperture anche le mattine di mercoledì e giovedì in orario 10-13.Tutte le informazioni e gli orari di apertura sul sito ufficiale: