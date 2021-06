In restauro i diplomi di Michelangelo Grigoletti e Antonio Marsure

La Biblioteca civica di Pordenone è particolarmente impegnata nel recupero e nella valorizzazione delle fonti storiche della città. Il patrimonio, che si è andato via via formando nel corso degli anni attraverso acquisti e donazioni, è conservato e disponibile per la consultazione presso la Sezione Locale ed è costituito dalle pubblicazioni riguardanti il territorio regionale, datate a partire dal XVI secolo, e dalla documentazione archivistica compresa fra il XIV secolo e il 1805. A questa importante attività di acquisizione, si affianca quella del restauro dei materiali, con particolare attenzione alle pubblicazioni di fine ‘800 e inizi ‘900 che, a causa dei processi di produzione della carta dell’epoca, risultano particolarmente fragili, friabili al tatto e soggetti a degrado chimico.



Gli interventi messi in atto negli ultimi anni, hanno riguardato due importanti periodici locali “Il Noncello” e “Il Tagliamento”, rilegati in grandi volumi. Completato il restauro e la digitalizzazione de “Il Noncello”, ha fatto seguito l’intervento su “Il Tagliamento” il primo periodico pubblicato a Pordenone: il settimanale uscì il 12 agosto 1871 qualificandosi come “organo del Friuli Occidentale”. Di matrice liberale, “Il Tagliamento” fu inizialmente diretto da Enea Ellero dei Mille, reduce dalle spedizioni garibaldine. Il periodico venne pubblicato senza alcuna sosta per 45 anni sino alla brusca interruzione segnata dal numero del 27 ottobre del 1917, nei giorni della disfatta di Caporetto. La biblioteca conserva buona parte dei numeri editi, tra copie originali e microfilm.



L’ultimo intervento, finanziato con il sostegno della Fondazione Friuli nel 2019 nell’ambito del Bando Restauro, ha riguardato l’annata 1890 che, come per le annate precedentemente restaurate, è ora conservata in singoli fascicoli raccolti in contenitori chimicamente idonei. Sempre grazie al contributo economico della Fondazione Friuli, nel 2020 è stato possibile realizzare un ulteriore intervento, che ha riguardato i diplomi di studio e d’onore di due tra i maggiori artisti nati a Pordenone, il pittore Michelangelo Grigoletti e lo scultore Antonio Marsure.Il primo, al quale in questo periodo è dedicata una mostra allestita al Museo civico d’arte Ricchieri, è figura eminente nel panorama della pittura veneta della metà dell’Ottocento, mentre il secondo, maggiormente legato al clima culturale del Friuli, verrà riscoperto nel corso della seconda metà del Novecento.Di Michelangelo Grigoletti si conservano in biblioteca, anche i diplomi di aggregazione alle più famose Accademie del tempo, quella pontificia, la fiorentina e la bolognese: tutti sono ora conservati, dopo i restauri, in singole buste acid-free.“Gli interventi di restauro – afferma l’assessore alla cultura Pietro Tropeano – rientrano in un ampio programma di recupero e conservazione del materiale posseduto, che la Biblioteca ha avviato da diversi anni. L’intervento attuato nel 2020 grazie al contributo della Fondazione Friuli – aggiunge l’Assessore – ha riguardato 18 diplomi appartenuti a Michelangelo Grigoletti e 10 ad Antonio Marsure. Si tratta di documenti di grande importanza, in quanto appartenenti al lascito testamentario di Michelangelo Grigoletti e che, insieme alle opere donate da lui e dai suoi eredi al Comune, costituiscono il primo nucleo del Museo civico d’Arte di Palazzo Ricchieri, che ospita nelle sue sale – fino al 1 agosto – una mostra dedicata all’artista.”“L’azione di conservazione bibliografica – afferma il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini – fa parte delle linee strategiche di salvaguardia e di valorizzazione delle risorse culturali del territorio che, come nel caso della Biblioteca civica di Pordenone, vengono messe a disposizione degli studiosi e dei lettori. Un patrimonio di identità storica che viene tutelato per le future generazioni”.