In_Sicurezza a Camino al Tagliamento

In_Sicurezza è il titolo (deciso già nel 2018 dagli organizzatori Riccardo Vaglini, Francesco Zorzini e Valentina Merzi) di Camino Contro Corrente, un festival di arti contemporanee che da 12 anni anima l’autunno di Camino al Tagliamento, grazie all'impegno dell'associazione Kairos Arte & Spettacolo con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Quest'anno per esigenze di flessibilità cui ci obbliga l’attuale epidemia da Sars Covid-19, il festival si espanderà per un intero semestre a partire dal 31 ottobre 2020 fino al 07 marzo 2021; sei micro-festival con nomi della creatività nazionale e internazionale, artisti di musica, teatro, danza, cinema, videoarte, installazione, performance e graphic novel oltre a relatori ed esperti, che tratteranno il tema di quest'anno, lo stare in_sicurezza, ossia al rapporto tra insicurezza percepita e indotta, e dove il sibillino underscore tra le parole suggerisce quanto sottile sia il limite tra i due opposti, a partire da parole quali immigrazione, diversità, controllo, marginalità, confine, precarietà, tracciamento, flessibilità, autodifesa. Nuove modalità di accesso alle manifestazioni, sempre ad ingresso libero, ma contingentato e su prenotazione; primo appuntamento ONLINE sul canale youtube del festival https://www.youtube.com/channel/UCxoSzZniYGd8Gu9lu4ADQww.



Inaugurazione generale allacon una performance del Collettivo Rituale. Il programma prevede alle 17.30 una conversazione con la videoartista pescarese Sabrina Muzi e la proiezione del suo recentissimo corto Wandering Baishizhou, alle 18.30 l’incontro con la compositrice torinese Carla Rebora che introduce il concerto del duo violino-arpa Dalsass-Trentin con musiche della stessa Rebora alternate a lavori cinesi, italiani, cileni e tedeschi, contemporanei e di repertorio. Chiusura della prima puntata del festivalcon la proiezione integrale di Human Flow, epico film dell’artista cinese Ai Weiwei sui flussi migratori che investono sempre più massicciamente l’intero pianeta. Gli altri appuntamenti del festival, sempre di sabato e domenica:Dopo l’inaugurazione le mostre, i video e le installazioni saranno visitabili fino alla manifestazione successiva su prenotazione al 340.8943366 o all’ indirizzo