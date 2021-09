Inafferrabile - lo sguardo di Pier Paolo Pasolini in mostra a Milano

Il 5 marzo 2022 ricorre il centesimo anniversario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e il Comune di Solaro, comune della città metropolitana di Milano, ha deciso di omaggiarlo, in anticipo sui tempi, per dare a tutti l’occasione di conoscere il genio e l’intelletto di uno degli uomini di cultura italiani più importanti del secolo scorso.



Tra gli eventi della rassegna Uno sguardo colto, si inserisce sabato 25 settembre, l'inaugurazione della mostra fotografica INAFFERRABILE. Lo sguardo di Pier Paolo Pasolini (aperta sino al 3 ottobre), curata da Cinemazero in collaborazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia alla presenza del direttore della rivista internazionale Studi Pasoliniani Guido Santato.



Gli autori degli scatti, custoditi dagli Archivi di Cinemazero, carichi di forza e di poesia, sono Gideon Bachmann, giornalista e fotografo sui set italiani più importanti della seconda metà del ‘900, amico e fine osservatore di Pasolini, che nel corso dei quindici anni di ininterrotta frequentazione l’ha seguito e scrutato e di sua moglie, la fotografa inglese Deborah Beer, trasferitasi presto in Italia, specialista in set.

Un percorso che attraverso quasi 60 foto mette lo spettatore di fronte allo sguardo – inafferrabile – del poeta, colto negli spazi famigliari delle sue case e in momenti di intima condivisione tra amici.



Uno sguardo in quello che fu il terreno della concentrazione, del pensiero interiore (il suo studio, la sua biblioteca, le terrazze da dove “guardare il mondo”, il ritiro – nella campagna “ariostea” – della Torre di Chia...).