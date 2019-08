Sarà presentato ufficialmente venerdì 6 settembre 2019 alle ore 11 a Trieste in Curia Vescovile (via Cavana 16) la XIII edizione della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere. Incontri con l’editoria religiosa”, in programma dal 21 settembre al 5 ottobre 2019 a Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste e promosso da Associazione Eventi.



Il curatore dell’evento Sandro Sandrin e il responsabile scientifico don Giuseppe Costa, alla presenza del Vescovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi e del comitato scientifico (Mario Ungaro, don Franco Del Nin, mons. Ettore Malnati, don Alessio Magoga) illustreranno il programma della manifestazione che – tra incontri per le scuole, tavole rotonde, presentazione di volumi – si snoderà per due settimana nei territori delle Arcidiocesi e Diocesi di Pordenone, Gorizia, Udine, Trieste e Vittorio-Veneto, andando così ad interessare tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.



L’apertura ufficiale della rassegna è prevista per sabato 21 settembre alle ore 20.30 a San Vito al Tagliamento al Monastero della Visitazione SM. Per l’occasione ospite d’eccezione sarà sua S.Em.za il cardinale Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero, che terrà una prolusione sul tema “Il valore sociale della vita consacrata femminile”. Nel pomeriggio alle ore 17.30 il cardinal Stella insieme al Vescovo Pellegrini si recherà in visita alla Casa del Clero di via Savorgnano per incontrare il Vescovo Emerito, mons. Ovidio Poletto e gli altri confratelli. Alle ore 18.30 nel Duomo di San Vito al Tagliamento, il cardinale Stella celebrerà la Santa Messa e saluterà le autorità e i fedeli del borgo friulano.



Tra i molti appuntamenti in cartellone, lunedì 30 settembre alle ore 20.30 nel Duomo Concattedrale di S. Marco a Pordenone, S.E. mons. Nunzio Galantino, presidente APSA, presenterà il suo ultimo libro “Sul confine. Incontri che vincono le paure” (Piemme), in uscita nelle librerie dal 24 settembre.



Da sottolineare anche in questa edizione l’ampia partecipazione di aziende ed enti privati che hanno voluto dare il loro sostegno all’iniziativa, permettendo che continui ad avere rilevanza e prestigio internazionale, come già nelle passate annate, pur essendo una realtà di “nicchia” per la specificità dei temi proposti nel panorama nazionale.